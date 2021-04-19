AKP’li belediyelerin desteğiyle iltica olayını Meclis araştırsın

Yazan:
Alaturka Online
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Başak KAYA

Halil ATAŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye’den Almanya’ya toplu kaçışlarla ilgili iddiaların incelenmesi için Meclis’te komisyon kurulmasını talep etti. Torun tarafından hazırlanan araştırma önergesinde “TBMM’nin olaya el koyması ve iddiaların milletin gözü önünde incelenmesi siyaset kurumunun görevidir” denildi.

Seyit Torun

Torun şöyle konuştu: Malatya Yeşilyurt Belediyesi’ndeki skandalı partimizin belediye meclis üyesi ortaya çıkardı. AKP’li pek çok belediyede benzer olayların yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Elazığ’ın Akçakiraz, Arıcak ve Baskil belediyelerinde de soruşturma başlatıldı. Bize gelen bilgilere göre skandal bu 4 belediye ile sınırlı değil. Onlarca belediyenin aracılık etmesiyle, yüzlerce kişinin yurt dışına kaçtığı iddiaları bize ulaşıyor. Artık bu akıl almaz kaçışlar konusunda siyaset kurumu devreye girmelidir. TBMM’nin olaya el koyması ve iddiaların milletin gözü önünde şeffaf bir şekilde incelenmesi parlamentonun görevidir.

Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “İnsan kaçakçılığı AKP’li belediyeler eliyle bütün Türkiye’ye yayıldı. Meclis araştırsın” dedi. Ağbaba şunları kaydetti: “İçişleri Bakanlığı’nın valiliklerden, valiliğin belediyeden, belediyenin dernekten haberi yok. Yüzlerce insan devletin hizmet pasaportuyla Avrupa’ya kaçırılıyor. Bu iddialar devlet tarafından etkin bir şekilde acil araştırılmalıdır.

Orhan Sarıbal

CHP’li Orhan Sarıbal, İçişleri Bakanı Soylu’nun cevaplandırması isteğiyle soru önergesi verdi. Yurtdışına bu yöntemle kaçırılan kaç kişi olduğunu ve bu organizasyonda terör örgütü bağlantısının olup olmadığını sordu. “Bingöl Belediyesi imar müdürlüğünde görevli Ali Ayrancı ile soruşturma var mı” dedi.

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