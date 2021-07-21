AKP’li belediyelerin LED ekranları, eski AKP’li yöneticiden

AKP’li Üsküdar Belediyesi, 24 Mayıs 2021 tarihinde “1 adet çift yönlü LED ekran, 1 adet bilgisayar kasası, bir adet monitör almak ve kurulum montaj işlemi” için ihaleye çıktı. İhale, en düşük teklif olan 185 bin 900 liraya Kent Teknoloji Yazılım ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne gitti.

Aynı şirket Zeytinburnu Belediyesi’nin 4 Şubat tarihinde “buz pistine LED ekran sistemi kurmak” üzere açtığı ihaleyi 1 milyon 326 bin liraya, 9 Nisan’da açtığı “LED ekran mal alımı” ihalesini de 385 bin liraya aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 18 Şubat’ta düzenlediği “LED ekranlara teknik destek, LED ekran alımı ve canlı yayın sunucusu” hizmet alımı ihalesini 259 bin 750 TL’ye kazandı.

Bahçelievler Belediyesi’nin 16 Mart’ta “LED ekran alımı” için açtığı ihale de 155 bin liraya Kent Teknoloji Şirketi’ne gitti.

Beyoğlu Belediyesi’nin 5 Nisan 2021 tarihinde 2 noktaya “LED ekran kurulması ve çalıştırılması” işi için açtığı ihale de 134 bin 274 TL’lik teklifin sahibi yine aynı şirketin oldu.

İLK 6 AYDA 2 MİLYONLUK İHALE

2020 yılında AKP’li Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Pendik, Üsküdar belediyelerinden LED ekran alım ve bakım işi için toplam 1.2 milyonluk ihale alan şirket, 2021 yılının ilk altı ayında AKP’li ilçe belediyeleri tarafından açılan toplam yaklaşık 2 milyon 450 bin liralık ihaleyi toplamış oldu.

AKP’NİN SEÇİM SONUÇ SİSTEMİNİ KURDU

LED ekran ihalelerini toplayan şirketin sahibi İTO sicil kayıtlarına göre Yakup Borucu, müdürü ise Murat Hazıroğlu. Şirketin yöneticisi olan Hazıroğlu, AKP’lilerin yakından tanıdığı bir isim. Murat Hazıroğlu, siyasete 2003 yılında AKP Kağıthane İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.

2004-2009 döneminde AKP’den İBB meclis üyeliği yaptı. 2007-2012 yılları arasında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, il başkan yardımcısı, İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Ar-Ge’den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı döneminde, yeni üye kayıtlarının yapılması ve teşkilat bilgilerinin depolanmasını sağlayan “e-akparti” sistemini geliştirdi.

2009 yerel seçimleri öncesinde “Seçim Sonuç Sistemi” uygulamasını gerçekleştirdi. Hazıroğlu’nun AKP bünyesinde geliştirdiği program, sistem ve uygulamalar sonraki tüm seçimlerde kullanıldı. Hazıroğlu, AKP’de bilişim danışmanlığı görevleri üstlendi.

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