AKP’li belediyenin 61 bin kutu madlen aldı

Vatandaş açlık, yoksulluk ve geçim derdiyle uğraşırken; 100 milyon TL’nin üzerinde borcu olan Kocaeli’nin AKP’li Çayırova Belediyesi madlen almaya doymuyor. 2021 yılında 1 milyon 56 bin TL’ye 48 bin paket madlen çikolata alan belediye, 2022’de 51 bin paket madlen için 2 milyon 805 bin TL ödedi. 2023 yılında da madlen alımını boş geçmeyen belediye, bu kez 61 bin kutu madlen aldı ve madlenlerin maliyeti 6 milyon 954 bin TL oldu.

AKP’li Kocaeli Çayırova Belediyesi Şeker Bayramı için 61 bin paket madlen alımıyla gündeme geldi. Belediye 17 Nisan’da sözleşme imzalayarak 6 milyon 954 bin TL’ye madlen satın aldı. Madlenlerin kutusu 114 TL’ye mal edildi.

Çayırova Belediyesi 5 Mayıs 2021’de 48 bin paket madlen satın almış, madlenler için 1 milyon 56 bin TL ödemişti.

9 Mayıs 2022’de de madlen alan belediye, bu kez de 51 bin paket için 2 milyon 805 bin TL harcamıştı.

2 YILDA BEŞ KAT MALİYET

Çayırova Belediyesi 2021 yılında bir paket madlen için 22 TL, 2022 yılında bir paket madlen için 55 TL öderken, 2023 yılında bir paket madleni 114 TL’ye satın aldı. Madlenlerin fiyatı 2 yılda yüzde 418 artmış oldu.

BAŞKANIN İMZASI BULUNUYOR

Şeker Bayramı hediye paketinde karton çanta içerisinde belediyenin basın bülteni ve 48 madlenden oluşan ve piyasanın 1. sınıf ürünü olan ekstra sütlü çikolata olacağı belirtildi. Çikolata paketinin üzerinde Çayırova Belediyesi ile AKP’li Başkan Bünyamin Çiftçi’nin ismi yer alıyor. Pakette ‘Bayramınız Mübarek Olsun’ ifadesi de bulunuyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2021 yılında çikolata paketlerinin dağıtılması için 135 kişilik ‘çikolata timi’ kurmuştu. Çikolata timi üyesi belediye çalışanları 9 mahalleyi gezerek çikolata dağıtmakla görevlendirilmişti. Çiftçi, madlen dağıtımına ilişkin, “Ramazan Bayramı geleneğimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.

GENELGEYE GÖRE YASAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021 yılında yayınladığı Tasarruf Genelgesine göre belediyelerin kaynaklarından hatıra, hediye, eşantiyon gibi ürünler alarak dağıtması yasaklanmıştı.