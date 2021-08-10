AKP’li belediyenin “acil” atölye ihalesi tanıdık şirkete gitti

AKP’li Fatih Belediyesi’nin “acil” olarak çıktığı atölye ve organizasyon ihalesini, İBB’den geçtiğimiz yıllarda aldığı milyonlarca liralık “mehter organizasyonu” ihaleleri ile gündeme gelen şirket kazandı. 2.1 milyon liralık ihale, tek teklifin sahibi İstanbul Ajans Turizm Organizasyon Şirketi’ne gitti.

ÖZLEM GÜVEMLİ

Fatih Belediyesi, “Eğitim, atölye çalışmaları ve organizasyon hizmeti” almak üzere 12 Temmuz’da ihaleye çıktı. Atölye çalışmaları ve organizasyon işi için açılan ihalenin; sadece davetli firmaların katılabildiği ve doğal afet, salgın hastalıklar gibi ani durumlarda yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından acilen yapılması gereken işler için başvurulan “Pazarlık (21-B)” yöntemi ile yapılması dikkat çekti. 19 Temmuz-19 Eylül arasını kapsayan iki aylık iş için açılan ihalenin yaklaşık maliyeti 2 milyon 327 bin 499 lira olarak belirlendi. İhaleye tek teklif sunuldu. 2 milyon 165 bin 900 liralık teklifin sahibi olan İstanbul Ajans Turizm Organizasyon Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı.

MEHTER İHALELERİ İLE TANINDI

Mustafa ve Muhammet Yolaç’a ait olan şirket, yıllardır AKP’li belediyelerden aldığı mehter ve organizasyon ihaleleri tanınıyor. İBB’nin 2015-2018 arası için düzenlediği “Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri” ihalesi, yaklaşık maliyetin üzerinde bir rakam olan 25 milyon 480 bin 440 TL’ye İstanbul Ajans Turizm Şirketi’ne verilmesi o dönem tartışma yaratmıştı. Aynı şirket Fatih Belediyesi’nden başka ihaleler de almıştı.

Belediyenin 2012 ve 2013 yılları için düzenlediği Fatih genelinde kültür merkezleri ve meydanlarda yapılacak olan tarihi Türk müziği topluluğu konserleri ve kültürel etkinlik hizmet alımı ihalelerini de toplam 3.2 milyon liraya bu şirket kazanmıştı. İstanbul Ajans Turizm, geçtiğimiz temmuz ayında da AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin yine “davet” usulü ile gerçekleştirdiği 360 bin liralık mehter organizasyonu ihalesini almıştı.

İlginizi Çekebilir AKP’li belediyenin ihalesi yine o şirkete gitti