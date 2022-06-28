AKP’li belediyenin altyapı ihalesi AKP’li’ye gitti

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 1. Bölge yapım işi ihalesi 25 Mayıs’ta gerçeklemiş ve ihaleye dört firma teklif vermişti. İhaleyi 320 milyon 320 bin 320 TL ile bedelle AKP’ye yakınlığıyla bilinen Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat aldı.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ Belediyesi tarafından yapılacak olan Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge Yapım İşi ihalesi 20 Mayıs’ta gerçekleşmiş ve ihaleye 4 firma katılmıştı.

Milyonluk ihaleyi 2015 genel seçimlerinde Elazığ’da milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin yönetim kurulu başkanı olduğu Ziver İnşaat aldı.

Elazığ Belediye Başkanı AKP‘li Şahin Şerifoğulları ile Veysel Demirci arasında ihale sözleşmesi dün belediye binasında imzalandı.

İHALEYE 4 FİRMA GİRDİ

25 Mayıs’ta gerçekleşen ihaleye şu firmalar teklif vermişti; MBD inşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 469 milyon 733 bin 863 TL, Fetvacı Kardeşler İnşaat Ticaret Sanayi LTD Şirketi 335 milyon 500 bin 682 TL, Alken İnşaat Sanayi Ticaret LTD Şirketi 356 milyon 623 bin 23 TL, Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama Sanayi Ticaret A.Ş. 320 milyon 320 bin 320 TL 23 kuruş.

AKP’Lİ KANDEMİR’DEN PLAKET ALMIŞTI

AKP’ye yakın olduğu ileri sürülen Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 2015 genel seçimlerinde AKP’den Elazığ Milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’ye AKP Elazığ il binasının yapım sürecinde vermiş olduğu desteklerden dolayı AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından plaket takdim edilmişti.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Gerçekleşen ihalenin ardından dün Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları ile Ziver Holding yönetim kurulu başkanı Veysel Demirci arasında Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge Yapım İşi sözleşmesi imzalandı.

Altyapı ihalesinin 1. Etabının sözleşmesini imzaladıklarını belirten belediye başkanı Şahin Şerifoğulları, “Şehir merkezimizdeki 17 mahallemizin altyapısını yenileyeceğimiz ihalemizi hemşehrimiz Veysel Demirci’ye ait Ziver İnşaat üstlendi. Kendilerine başarılar diliyorum. Zor bir iş, bizler için de hemşehrilerimiz için de zorlu bir süreç. Hemşehrilerimizden sabır istiyoruz. Süreci çok iyi yöneterek şehrimizin altyapı problemini hep birlikte çözeceğiz. Şehrimizin altyapısını yeniledikten sonra inşallah üstyapı çalışmalarımızla da şehrimizin daha yaşanabilir daha müreffeh bir şehir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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