AKP’li belediyenin ‘arazi’ oyununu CHP ifşa etti

Malatya’nın AKP’li Doğanşehir Belediyesine ait olan 20 dönümlük arazinin 2020 yılında vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’e ait olan şirkete ihale yoluyla verildiği ve fabrika yapılmak amacıyla arazinin konut alanından ticari alana çevrildiği öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, AKP‘li Doğanşehir Belediyesine ait olan ve belediye başkanlığı görevinde vefat eden Vahap Küçük’ün sahip olduğu şirkete fabrika kurmak amacıyla ihaleyle verilen ve konut alanından ticari alana çevrilen 20 dönümlük arazinin tekrar konut alanına çevrildiğini ileri sürdü.

“FABRİKA KURULACAKTI AMA BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Belediye Başkanı Vahap Küçük’ün vefatının ardından fabrika yapılmak için alınan arazinin fabrika yapılmaktan vazgeçildiğini belirten Kiraz, “İçerisinde bulunduğumuz yer 20 dönümlük belediyeye ait bir alandı. Yaklaşık 2 yıl kadar önce rahmetli belediye başkanı Vahap Küçük zamanında burası belediye tarafından satılmak üzere ihaleye çıkarıldı. Biz o süreçte ‘Bu alanlar belediyenin kıymetli alanları, yok pahasına birilerine satıyorsunuz bu doğru değil’ dedik. Onlarda ‘Buraya bin kişiyi istihdam edecek bir fabrika kurulacak’ cevabını vermişlerdi.

İhaleden öncede burayı alıp fabrika yapacaklarını ilan etmişlerdi. Yani ihalede usulsüzlük söz konusuydu, ihaleye fesat karıştırma vardı, ihale açısından her türlü aksaklıklar olmasına rağmen biz olayı sorguladığımızda bin kişinin çalışacağı bir fabrika yapılacak demişlerdi ve belediyeden sattılar.

Belediye başkanının şirketi tarafından bu alan alındı. O günkü parayla yok pahasına aldı. İhaleye giren olmadı, zaten ihale öncesi “biz alacağız” diye ilan etmişlerdi. İhale sonrası temeller kazılmıştı. Bizde belediye meclis üyelerimiz ile birlikte “fabrika yapılacaksa buna karşı çıkmayalım” dedik. “Doğanşehir’in yatırıma, fabrikaya, istihdama ihtiyacı var” demiştik. Buradaki işsizliği önler diye belediye meclis üyelerimiz daha olumlu yaklaştılar. “Fabrika yapacaksanız yapın, bizde bunun yanında oluruz” dedik.

Belediye Başkanı rahmetli olduktan sonra fabrika yapılmaktan vazgeçildi. Belediyenin alanı olan bu taşınmaz, belediye meclisinde yapılan görüşmede ticari alandan çıkarılmış. Burası bütün Doğanşehirlilerin ama bu alan birilerine peşkeş çekiliyor. Doğanşehir’in malının peşkeş çekilmesine göz yummayıp, her platformda dile getireceğiz. Doğanşehirlilerinde buna sahip çıkması lazım. Arkadaşlarımız araştırıyor, mutlaka konuyu yargıya da taşıyacağız. Bu kadar rantın döndüğü bir belediyede doğru işlerin yapılması mümkün görülmüyor. Doğanşehir Belediyesi’nin haksız bir uygulaması var. Bunun siyasi ve hukuki olarak takipçisi olacağız. Doğanşehirlilerin malı, mutlaka Doğanşehirlilerin olacak” diye konuştu.

“FABRİKA YAPILMAYACAKSA BELEDİYEYE DEVREDİLMELİ”

Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Murat İnan ise; “4 yıldır Doğanşehir Belediyesi gayrimenkul satışıyla anılmaktadır. 78 taşınmazın satışı gerçekleştirildi. Biz tamamına karşı çıktık. Denetleme Komisyonu’nda üyeyim, kasasında para olan bir belediye ama sürekli bir taşınmaz satışı gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki günlerde de taşınmaz satışı söz konusu, biz grup olarak karşısında durduk. 20 dönümlük alan fabrika yapılmayacaksa belediyeye devredilmelidir” ifadelerini kullandı.

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