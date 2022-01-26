‘AKP’li belediyenin barınağı ölüm kampına dönüşmüş’

AKP’li Elazığ Belediyesi’ne bağlı geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla bir grup hayvansever, barınağına girmek istedi. Ancak Elazığ Belediyesi yetkilileri ‘corona virüsü’ salgınını gerekçe göstererek hayvanseverleri barınağa sokmadı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, “Burası ölüm kampına dönüşmüş durumda” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ Belediyesi Hayvan Bakımevi’nde hayvanlara kötü muamele davasının üçüncü duruşması hakimin izinli olması gerekçesiyle 16 Mart’a ertelendi. Hayvanların durumlarını öğrenmek amacıyla barınağı ziyaret etmek isteyen hayvanseverler ‘corona virüsü’ salgını gerekçe gösterilerek içeri alınmadı.

“BELEDİYE BİZLERİ İÇERİYE ALMAMAKTA DİRENİYOR”

Bakımevinde dört ayda bin 62 hayvanın öldüğünün ortaya çıkmasına karşın belediyenin, hayvanseverleri içeri almamakta direndiğini söyleyen veteriner hekim Türkan Ceylan, “Bugün Elazığ Belediyesinin hayvan hakları ihlalinin üçüncü duruşması vardı ve şuan davalık olan hayvan barınağın önündeyiz ve mahkeme sonrasında bu barınağa girmek istedik ama geçen geldiğimizde olduğu gibi yine Elazığ Belediyesi yetkilileri barınağa girmemize izin vermediler.

Biz her zaman belediyeye karşı bir adım atıyoruz ve diyoruz ki, ‘eğer burada bir hayvan katliamı yoksa en azından dava gününde bize kapılarınızı açın’ diyoruz. Çünkü iki yıldır içerideki hayvanlardan hiçbir şekilde haber alamıyoruz hayvanlara ne olduğu belli değil. En son çıkan resmi kayıtlara göre 4 ayda bin 62 hayvanın öldüğü ortaya çıkmasına rağmen hala bizleri ısrarla içeriye almamakta direniyorlar. Ziyaret yasağını ise corona virüsü salgınını gerekçe gösteriyorlar.

Ancak corona virüsün bir veteriner hekim olarak yıllardır söylüyorum corona virüsün hayvanlardan herhangi bir bulaşı söz konusu değildir. Belediye bu bahaneyle hayvanseverleri barınağa sokmama politikası uyguluyor” diye konuştu.

“BURASI BİR ÖLÜM KAMPINA DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

Corona virüsü salgını öncesinde Elazığ Belediyesi tarafından barınağın ziyarete kapatıldığını belirten Türkan, “Buraya bizi sokmamaları barınaktaki katliamın hala ettiğinin en büyük göstergesidir. Barınak davasının olduğu bir günde bile işini gücünü bırakmış, şehir dışından gelmiş bu kadar insana belediye tarafından barınağın kapısının açılmaması çok büyük bir zayıflık örneği olarak görüyorum.

Burada davamızın haklılığını çok pekiştiren bir önek olarak görüyorum. Çünkü iki yıldır buradaki hayvanların ne olduğuyla ilgili resmi dokümanlar dışında bir bilgimiz yok. Resmi dokümanlarda buraya giren her hayvanın ölü çıktığını gösteriyor. Çok acı olarak bunu ifade etmeliyim ki burası bir ölüm kampına dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.

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