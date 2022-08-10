AKP’li belediyenin bitmeyen inşaatı: 2 kez ihale edildi

Çorum’da, görevden alınan AKP’li Belediye Başkanı Muzaffer Külcü zamanında 2017 yılında yapımına başlanan 43 milyon liralık belediye hizmet binası tamamlanamıyor. 2018 yılı Eylül ayında biteceği açıklanan bina için yeni ihale yapıldı, kredi çekildi. Aradan geçen zaman içerisinde kampüs yapımına hiç başlanmadı.

İsmail AKDUMAN

Çorum’un görevden alınan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü zamanında 12 bin 492 metrekare alanda yapılması planlanan yeni belediye hizmet binası yapımı için ilk ihale 13 Şubat 2017 tarihinde yapıldı.

İhaleyi 43 milyon 333 bin TL’ye alan şirket aynı yıl yapımına başladı. 2018 yılı Eylül ayında bitirileceği açıklanan belediye binası, şirketin ekonomik sıkıntı yaşaması üzerine yarıda kaldı.

31 Mart seçimlerinde kentin yeni Belediye Başkanı olan AKP‘li Halil İbrahim Aşgın, yarım kalan hizmet binasının bitirmek için 2019 yılı Temmuz ayında yapılan meclis toplantısında kredi almak için yetki istedi.

Binan yüzde 70’inin tamamlandığını belirten Aşgın, mevcut bir ihale süreci olduğunu, firma yasal olarak işlemlerini yaptığını ve karşılığında İller Bankası’ndan hakkedişlerini aldığını belirterek, geri kalan kısmın tamamlanması için 15 milyon liralık kredi çekme yetkisi istedi.

AKP ve MHP‘li üyelerin oyları ile Başkan Aşgın’a İller Bankası’ndan 15 milyon 745 bin 932 lira kredi kullanmak üzere yetki verdi.

YENİ İHALE YAPILDI

Alınan krediye rağmen şirket belediye binasını yine tamamlayamadı.

Bunun üzerine Başkan Halil İbrahim Aşgın, 2020 yılı Şubat ayında şirketin konkordato ilan ettiğinin ve binanın yüzde 70’inin tamamlandığı geri kalan kısım içinde ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Yapımı yılan hikayesine dönen belediye binası inşaatı, 21 Haziran 2021 tarihinde ikinci kez ihaleye çıkarıldı.

İhale, 28 milyon TL teklif veren Özen-El İnşaat ile Bulut Park İnşaat iş ortaklığına kazanırken, belediye binası inşaatının 20 Şubat 2022 tarihine kadar bitirilmesi istendi.

Yeni belediye hizmet binası için düzenlenen iki ayrı ihalenin toplam bedeli ise 71 milyon 333 bin TL’yi bulmuş oldu.

İKİNCİ KEZ KREDİ ÇEKME YETKİSİ VERİLDİ

Yeni şirket de binayı sözleşmede yer alan tarihte teslim edemedi.

Çorum Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında, 5 yılda yüzde 96’sının tamamlandığı açıklanan yeni hizmet binası projesinde kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi kullanılmasına ilişkin Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi istendi. Kredi kullanılması talebine CHP’li meclis üyeleri sert tepki gösterdi.

CHP’li Meclis Üyesi Nazik Bulut, belediye yönetimini süreci yönetememekle suçlayarak, şöyle konuştu:

*15 milyona bu bina tamamlanıyordu şuanda 60 milyonları konuşuyoruz. Kalan yüzde 30’luk kısmın maliyeti 4 katına çıkıyor. Bu maliyetin 15 milyondan 60 milyona çıkması sorumlusu sizlersiniz.

*Meclise gelmeyerek, sorulardan kaçarak, cevap vermeyerek bu vebalden kurtulamazsınız. İhaleye çıktığınızda bu binanın yapım maliyeti neydi? Bina bittiğinde maliyeti ne olacak bunu kamuoyuna açıklamanızı istiyoruz.

Meclise Başkanlık eden ve Belediye Başkan Yardımcısı olan Lemzi Çöplü ise kalan yüzde 30’luk kısımda nitelikli harcama yaptıklarını, enflasyonla birlikte maliyetin arttığını söyleyerek Başkan Aşgın’a kredi kullanması için yetki verilmesini istedi.

AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla Başkan Aşgın’ın 25 milyon lira kredi kullanmasına izin verildi.

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