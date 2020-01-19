AKP’li belediyenin borç ödemek için satışa çıkardığı hastaneye alıcı çıkmadı

Türkiye’nin en borçlu belediyelerinin arasında yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi, 2005 yılından beri iştiraki olan Özel Büyükşehir Hastanesi‘ni satışa çıkarma kararı almıştı. Ekim 2019 tarihinde belediye meclisinin aldığı kararda hastanenin 18 milyon borcu olduğu ve zarar ettiği gerekçe gösterilmişti.

“KİMSE ALMADI, SATMA FİKRİNDEN VAZGEÇTİK”

Satış şartnamesi hazırlanıp, ihalesi gerçekleştirilen hastaneye kimsenin talip olmadığı öğrenildi. Hastaneyi satamadıklarını doğrulayan AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “İhaleye çıktık fakat hastaneyi satamadık. Şu an işletmeye devam ediyoruz ve hastaneyi satma fikrinden vazgeçtik” dedi.

“KÂR ELDE EDEN BİR KURUM HALİNE GETİRECEĞİZ”

Hastaneyi kâr elde eden bir kurum haline getirmeye çalışacaklarını aktaran Altay, “Belediye hastanesini satışa çıkarmamızın sebebi, artık buranın devletle rekabet edebilecek gücünün kalmamasıydı. Fiziki şartları da hastanenin rekabet edebilecek gücünü ortadan kaldırıyordu. Ya yeni bir hastane yapacak ya da burayı satmamız gerekecekti. Hastaneyi biraz daha derleyip toparlayarak kâr elde edebilen bir kurum haline getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

40 YIL ÖNCE KURULDU

1979 yılında kurulan Büyükşehir Hastanesİ, 1983’e kadar 22 doktorun ortaklığı ile devam ederek, aynı yıl 35 ortaklı Özel Sağlık ve Tedavi Kurumları Limited Şirketi’ne dönüştü. 1985 yılında bugünkü binasına taşınarak, Avrupa’dan ithal ettiği cihazlarla bölgenin en modern hastanelerinden biri olarak hizmete vermeye devam etti.

Şirket ticari unvanını 1985 yılında Özel Sağlık Yurdu A.Ş. olarak değiştirdi. Bu tarihten sonra ortaklardan büyük kısmı hisselerini Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Sağtaş Sağlık Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi’ne sattı. Kalan ortakların da önemli bir kısmı hisselerini satınca, hastane 1993 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin oldu.

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