AKP’li belediyenin ‘boru’ ihalelileri AKP’li yöneticiye gidiyor

Elazığ’da ‘atık su borusu’ alımına ilişkin ihale, yabancıya gitmedi. AKP’li Elazığ Belediyesinin ihalesi, AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz’ın şirketine gitti. Elazığ Belediyesinin ihalelerle yandaşlarını zenginleştirdiğini belirten CHP meclis üyesi Murat Akkoç, “Daha önce bu şahsa 3 milyonluk ihale veren Elazığ Belediyesi şimdi de 6 milyonluk ihaleyi vererek yandaşını zenginleştirmeye devam etmektedir” dedi.

‘BORU’ İHALELERİ AKP’Lİ YÖNETİCİYE GİDİYOR

AKP’li Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Şubat tarihinde “Atık Su Borusu Alınacaktır” başlığıyla bir ihale açtı. İhale, 6 milyon 748 bin TL’lik teklifle “Şemsettin Yılmaz İnşaat” isimli firmaya gitti. Şirket ile AKP’li belediye arasında 15 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. Şemsettin Yılmaz İnşaat’ın sahibi olan Ahmet Feti Yılmaz, AKP Elazığ İl Ekonomi İşleri Başkanı olarak görev yapıyor.

Ahmet Feti Yılmaz

DAHA ÖNCEDE 3 MİLYONLUK İHALE ALMIŞTI

Elazığ Belediyesi, geçen yıl 21 Şubat’ta da ‘Su ve Kanalizasyon Servisinde Kullanılmak Üzere Atık Su Borusu Alımı’ için ihale açmıştı. İhaleye yalnızca iki şirket teklif vermiş ve AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Feti Yılmaz’ın firması ihaleyi kazanmıştı. Şirketle Elazığ Belediyesi arasında 9 Mart tarihinde 3 milyon 979 bin 955 TL’lik sözleşme imzalamıştı.

“AKP’Lİ BELEDİYE YANDAŞLARINI ZENGİNLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR”

AKP’li belediyenin ihalesine ilişkin açıklama yapan Elazığ Belediyesi CHP meclis üyesi Murat Akkoç, “Elazığ Belediyesi’nin atık su borusu alım ihalesi geçen yıl olduğu gibi yine AKP Elazığ il yönetim kurulu üyesi Ahmet Feti Yılmaz’ın şirketine gitmiş. Daha önce de söylemiştik yine söylüyoruz; Elazığ Belediyesi şeffaflıktan uzak yandaşlarını kayıran bir yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Daha önce bu şahsa 3 milyonluk ihale veren Elazığ Belediyesi şimdi de 6 milyonluk ihaleyi vererek yandaşını zenginleştirmeye devam etmektedir.

Koskoca memlekette atık su borusu alacak kimse yok mudur da bu alım işi sadece tek bir şirket tahakkümünde yapılmaktadır? İhale usulünde bir sıkıntı olmamasına rağmen ne ilginçtir ki bu AKP’li yöneticinin şirketi Elazığ Belediyesi’nden farklı süreçlerde 33 iş almış bu işlerin toplam tutarı ise yaklaşık 43 milyona dayanmıştır. AKP’li belediyeler tarafından yapılan ihalelerde nasıl yandaşlara gidiyorsa Elazığ Belediyesi’nde yapılan bu ihalede görüldüğü üzere AKP’li bir yöneticiye gitmiştir” ifadelerini kullandı.