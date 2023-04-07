AKP’li belediyenin bütçesinde aslan payını yandaş firmalar aldı

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin nisan ayı meclisinde görüşülen 2022 yılı denetleme ve faaliyet raporlarına CHP grubu muhalefet şerhi düştü. CHP’li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, belediyenin harcamalarını kalem kalem meclise sundu. Belediyenin lüks harcamalarını eleştiren Kayabaşı yönetime “Doğanın yeşiline değil doların yeşiline, tarlanın verimine değil arsanın getirisine, lüksün, şatafatın, israfın ve makamın büyüsene kapıldınız” diyerek tepki gösterdi.

Muhalefet şerhi raporunda belediyenin vergi primleri ve kamuya ait ödenmesi gereken paylarını zamanında ödemeyerek bütçeye ek faiz yükü getirdiğine dikkat çekildi. Belediyenin devlete olan 46,5 milyon borcunu yapılandırarak 33,9 milyon faiz yüküne neden olduğu, kamu zararı yaratıldığı vurgulandı.

3.5 MİLYARLIK İHALE DÜZENLENDİ, 2.5 MİLYARI O ŞİRKETLERE GİTTİ

Belediye bütçesinin; araç kiralamaya, milyonluk mevsimlik çiçek ekimine, tonlarca kurabiye, günü birlik organizasyon ve kokteyllere harcandığının altı çizildi. CHP’li Kayabaşı 3.4 milyar TL bütçesi olan belediyenin 3.5 milyar liralık ihale düzenlediğini belirterek “Bu ihalelerdeki mal ve hizmet alımlarının yarısından fazlası Cumhurbaşkanlığı’nın tasarruf kararnamesine rağmen organizasyon, son model araç ve iş makinaları, Boğaz gezileri, sayısını dahi tespit edemediğimiz ikramlık fıstıklı lokumlar, sayısı milyonları geçen lale ve sümbül soğanlarına yatırmışsınız” dedi.

Kayabaşı’nın tespitlerine göre belediye; 2022 yılında araç kiralama, bina yapım, akaryakıt, yol yapım, organizasyon ihalelerini alan tanıdık firmalara toplam 2 milyar 551 milyonluk ödeme yaptı.

ARAÇ KİRALAMA İHALELERİ AKP’YE YAKIN İSİMLERE GİTTİ

Bu ödemelerin; toplam 1 milyar 85 milyon 387 bin TL’si araç kiralama işine gitti. Sarılar İnşaat, 372 milyon 744 bin TL’lik, Küre İnşaat 219 milyon 838 bin TL’lik, Tureks Turizm İnşaat 168 milyon 980 bin TL’lik, Akmercan Turizm 323 milyon 825 bin TL’lik araç kiralama ihalesi aldı. Bu firmalar AKP’ye yakınlığı ile biliniyor. Tureks Turizm’in ortakları arasında AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler Holding bulunuyor. Saray’a yakınlığı ile bilinen Akmercan Turizm de Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumunda aldığı milyonluk araç kiralama ihaleleri ile dikkat çekiyor.

İNŞAAT İHALELERİ DE YANDAŞA

Belediye, bina inşaatı yaptırmak için de 2022 yılında toplam 513 milyon 495 bin TL’lik ihale düzenledi. Makro Yol Yapı 294 milyon 500 bin TL’lik ihale aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Dursun Ali Özderya, AKP Trabzon Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda ekonomi işleri başkanı ve ilçe başkan yardımcısı. Belediyeden düzenli olarak ihale alan Ahbal İnşaat 78 milyon 832 bin TL’lik, Kamer İnşaat 218 milyon 900 bin TL’lik, Zenit Yapı 43 milyon 281 bin TL’lik inşaat ihalesi aldı.

TANIDIK FİRMALAR ARASINDA PAYLAŞTIRILDI

Toplam 513 milyon 495 bin TL’lik yol yapım ihaleleri de tanıdık Makro Yol Yapı ile Kamer İnşaat arasında paylaştırıldı. MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’na ait Tapet Petrol, belediyenin toplam 142 milyon liralık akaryakıt ihalesini aldı. 2022 boyunca 54 milyon 398 bin liralık organizasyon ihaleleri de AKP’li eski Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bilir’in şirketi Bilir Turizm, Nevahenk Yapım, Klon Reklam ve Elvan Reklam şirketleri arasında paylaştırıldı.

“KOKTEYL VE KURABİYELER DAMGA VURDU”

Kayabaşı, belediyedeki müdürlüklerin dudak uçuklatan harcamalarına da dikkat çekti. Özel Kalem Müdürlüğü’nün 8.8 milyon lira harcama yaptığını belirterek “Özel kalemin harcamaları her geçen sene çeşitlilik gösteriyor. Geçen sene harcamalarına damgasını vuran ürün sandviç ve çorba iken bu sene kurabiye ile limon suyuna salatalık ve havuçlu kokteyller damgasını vuruyor” dedi.

“1 TON KURABİYEYİ KİME YEDİRDİNİZ?”

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 37.7 milyonluk harcama yaptığını belirleyen Kayabaşı “Harcamalar; Lale Devrini aratmayan cinsten… 1 milyonluk Boğaz gezileri, 200 bin adet çifte kavrulmuş fıstıklı lokum gibi uçuk kaçık fiyatlı rakamlardan oluşmakta” dedi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 2022 yılı izcilik kampı için 5.3 milyon liralık ödeme yapıldığına dikkat çeken Kayabaşı, “İhale verildikten sonra yetersiz kaldığı gerekçesiyle madalyon, kurabiye, patlamış mısır kalemlerinde iş artışı yapıldı. 1 ton kurabiyenin ve 30 bin adet patlamış mısır ve pamuk şekerini kamp alanında kimlere yedirdiniz merak ediyoruz” diye sordu.

“MİLLET SOĞANA MUHTAÇ”

Kayabaşı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 363 milyon liralık bütçesini eleştirerek “Millet kuru soğana muhtaçken ve soğan 2023 yılının zam şampiyonu olmuşken milyon adeti geçen lale ve sümbül soğanlarını bir daha hiç çıkmayacak şekilde toprağa gömmenize karşıyız” dedi.