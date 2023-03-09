AKP’li belediyenin ‘deprem yönetmeliğine uygun’ diyerek sattı, mahkemeye taşınıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından, 2020 yılında temeli atılan 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan ‘Yeşil Töpsöğüt Konutları’ yaklaşık 7 ay önce sahiplerine teslim edilmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören konutlar oturulamaz hale gelmiş projenin sahibi olan AKP’li Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar depremden 24 gün sonra ağır hasar alan konutları incelemeye gitmişti.

7 aylık binaların depremden ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelmesinin ardından site sakinleri tarafından yaşanılan mağduriyetin mahkemeye taşınılacağı öğrenildi.

“7 AYLIK BİR SİTE NASIL BU HALE GELDİ KİMSE ANLAMIŞ DEĞİL”

7 aylık bir projenin deprem yönetmeliğine uygun denilmesine rağmen ağır hasarlı hale gelmesine anlam veremediklerini belirten site sakinlerinden Burak Barut şunları söyledi:

“Depremden yaklaşık 24 gün sonra Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar ağır hasar almış sitemizin önüne gelerek incelemeler yaptı. Kendi projesi olmasına rağmen ancak 24 gün sonra gelip kendi projesinin son haline baktı.

Sitedeki ağır hasarı kendisine iletmemize rağmen kimsenin gelmediğini söylememize rağmen ekiplerin siteye gelip inceleme yaptıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar bizlere, ‘sizleri mağdur etmeyeceğiz’ dedi. Ancak belediyenin bu konutlarla ilgili yaptığı açıklamada sorumluluğu müteahhit firmaya attı. Yedi aylık bir site neden bu hale geldi kimse anlamış değil.

Topsöğüt konutları 7 bloktan oluşan 136 dairelik bir site yaklaşık 115 site sakini şuanda büyük bir mağduriyet yaşıyor. Burada 7 bloğun yedisi de ağır hasarlı. Biz bu durumu site sakinleri olarak mahkemeye taşıyacağız.

Bu proje Yeşilyurt Belediyesi ile Kocaelili bir firmanın ortak yapmış olduğu bir proje. Bu sitenin daha bir yıllık garantisi mevcut ayrıca bu sitedeki konutlar en son 1 milyon 320 bin liradan ilan verilmiş. Biz bu başlatacağımız hukuki süreçte site sakinleri olarak maddi manevi olarak haklarımızı geri almak istiyoruz.

Mağdur olan tüm site sakinlerimizi başını sokacak bir ev bulamadığı için farklı farklı şehirlere gitmek zorunda kaldı. Herkesin tek mağdur olduğu nokta şu yedi aylık bir site nasıl ağır hasarlı hale gelir? Bu proje ‘deprem yönetmeliklerine uygun’ denilerek yapılan bir site. Biz site sakinleri olarak yaşadığımız bu barınma probleminin bir an önce yetkililer tarafından çözülmesini talep ediyoruz”

AKP’Lİ BAŞKAN “DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN” DEMİŞTİ

Yeşil Topsöğüt Konutları sitesinde projeyle ilgili daha önceden yazılı açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Çınar, projenin deprem yönetmeliğine uygun olduğuna vurgulayarak, şunları söylemişti:

“Güzel ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. ‘Durmak Yok Yola Devam’ şiarıyla, hizmet üreten belediyecilik anlayışıyla ilçemize, ata toprağımıza canla başla katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. 320 binin üzerinde nüfusuyla dinamik bir güç olan ilçemiz hızlı bir şekilde değişim göstermektedir.

Bu değişim sadece nüfus artışı ile değil ülkemizdeki mevcut yeniliklerin de ilçemizde aynı şekilde yansıması ile gerçekleşmektedir. Özellikle konut-inşaat ve yapı sektöründe son zamanlarda hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır.

İlçemizde yeni yerleşim alanları oluşturmak ve hizmet alt yapısını genişletmek artık kaçınılmaz olmuştur. Kaliteli ve özellikle deprem yönetmeliğine uygun konut projeleri ile ilçemiz daha güvenli bir yaşam merkezi olacaktır”