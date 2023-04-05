AKP’li belediyenin gıda ihalelerini Ensar Vakfı’nın yöneticisi topladı

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 2022 yılı denetim raporu, ilçe meclisinde oyçokluğu ile kabul edildi. Denetim Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ayça Betül Mete ve Aziz Yağmur, rapora muhalefet şerhi düşerek belediyenin kamu zararı oluşturan ihaleleri ve gayrimenkul satışları ile ilgili önemli tespitler yaptı.

Muhalefet şerhi raporunda, yüksek bedelli bir çok ihalenin açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilse de genellikle tek katılımcı ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Raporda gıda ve gıda kolisi alımı ihaleleri örnek olarak gösterildi. Şirin Kardeşler Gıda ve Akis Yiyecek şirketlerinin 2022 yılında belediyeden toplam 68 milyon 414 bin TL sözleşme bedeli ile ihale aldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Şirin Kardeşler Gıda, Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı ve eski Üsküdar Şube Başkanı İsmail Şirin ve kardeşi İbrahim Şirin’e ait. Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret Limited Şirketi de İsmail Şirin’in aile şirketi. Şirin ailesi 2023 yılına da hızlı girdi. Belediyenin 2023 yılı için düzenlediği muhtelif gıda ve gıda kolisi ihalesi de 84.7 milyon TL’ye Şirin Kardeşler Gıda şirketinin oldu.

167 MİLYONLUK BELEDİYE MÜLKÜ SATILDI

Denetim raporuna düşülen muhalefet şerhinde, belediyenin yıllardır haber konusu olan gayrimenkul satış ve devir işlemlerinin 2022 yılı bilançosu da çıkarıldı. Buna göre 2022 yılında belediyeye ait 26 adet gayrimenkul, 167 milyon 867 bin 570 TL toplam bedel ile satıldı. Raporda “Borcu bulunmayan ve kasasında 179 milyon 157 bin 825 TL nakit parası bulunan bir belediye olmasına rağmen söz konusu gayrimenkullerin satışından elde edeceği gelire ihtiyacı olmadığı açıktır.

Üsküdar genelinde deprem toplanma alanı anlamında çok ciddi bir eksiklik bulunmaktadır. Belediyecilik, bulunan her arsanın satışa ve imara açılarak inşaat yapılmasına müsaade etmek olmamalıdır. Yapılan her satış ve imar uygulaması nüfus yoğunluğunu artıracak dolayısıyla alt yapı ve sosyal donatılar zaten oldukça yetersizken olası bir afette insan hayatını hiçe sayan sorumsuz ve ilkesiz bir kamu yönetimi yapılmış olacaktır” eleştirisi getirildi.

VERGİ BORCU OLAN ŞİRKET ARSA ALDI

Üsküdar Belediyesi şirketi olan Kent Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin vergi ve SGK borçlarına karşılık her sene gerçekleştirilen gayrimenkul satışı ve trampa kararlarına da dikkat çekildi. Borçlu belediye şirketinin 11 milyon TL’ye Üsküdar Belediyesinin Kadıköy Suadiye’de bulunan 316 metrekare arsasını satın aldığı kaydedildi.

Şile ilçesinde 773 metrekarelik arsayı da sermaye artırımından kaynaklı Üsküdar Belediyesi’nden alacağına istinaden 2 milyon 358 bin TL’ye satın aldığı belirtildi. Raporda “Gayrimenkul satın alacak parası olan Kent Hizmetleri A.Ş’nin borçlarını ödeme yeterliliği mevcut olup buna rağmen vergi ve SGK borçları için yapılan satış, devir ve trampalar usulsüzdür” denildi.

DUDAK UÇUKLATAN FARK

Raporda, belediyenin en az ödenek ayrılan müdürlüklerinden birinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olduğu açıklandı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne 4.5 milyon TL ödenek ayrılırken Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 46.9 milyon TL harcama yaptığı ifade edildi. Bu müdürlüğün; ışıklı-ışıksız tabela, binil araç giydirme, afiş ve dijital baskı uygulama işleri için 6.4 milyon TL harcayarak kentsel dönüşüm harcamalarının çok çok üzerindeki harcamayı tek bir kalemde gerçekleştirdiği vurgulandı.

45 BİN TL’YE MASA ALINDI

Raporda yer alan ihalelerde belirlenen diğer usulsüzlüklerden bazıları şöyle:

– Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü adedi 64 bin TL’den 5 adet akıllı tahta alımı yapmıştır. Tarafımızca yapılan araştırmada akıllı tahta fiyatlarının piyasada yaklaşık 41.000 -45.000 TL aralığında olduğu tespit edilmiştir.

-Fen İşleri Müdürlüğünün doğrudan temin alımlarında 1 adet masa 45 bin 500 TL’ye, 1 adet koltuk ise 33 bin TL’ye alınmış olup bu ve benzeri fahiş fiyatlara alımları bulunmaktadır.

-2022 yılında 4 aylık dönem için 19.9 milyon TL’ye diğer aylar için 108.4 milyon TL’ye hizmet aracı ve iş makinesi kiralama ihalesi verilmiş. Ortalama 220 araç kiralanmıştır. Oysa ki kiralama işi için yapılan bu ihalede ödenen bedel ile ortalama 180 adet araç satın alınabilirdi.