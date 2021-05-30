AKP’li belediyenin halı ihalesini AKP’li kazandı

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2015 yılından bu yana camilerde, kültür evlerinde ve taziye evlerinde kullanılmak üzere 20 stadyum büyüklüğünde, toplam 140 bin 445 metrekare halı satın aldı.

Belediye bu halılara 7.5 milyon TL ödedi. Halıların 104 bin 445 metrekaresi ise AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Furkan Özdurdu’nun ortağı olduğu Doruk Tekstil Şirketi’nden alındı.

Şirkete 5 milyon 707 bin TL ödendi. AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 18 Kasım 2020’de Doruk Tekstil’den 5 bin metrekare halı alarak 569 bin TL ödedi. Son olarak 13 Nisan 2021’de de aynı şirketten 5 bin metrekare halı aldı ve 700 bin TL ödedi.

Şanlıurfa’nın AKP’li Haliliye Belediyesi de 2015 yılından bu yana 10 ayrı halı alım ihalesine çıkarak, AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Furkan Özdurdu’nun şirketinden 9 milyon 936 bin liralık halı satın aldı.