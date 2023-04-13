AKP’li belediyenin hayvan otelinde kayboldular

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Mesudiye Belediyesi, 2019 yılında Mesudiye ilçesinde 200 büyükbaş hayvan kapasiteli Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi açtı. İl dışında yaşayan ya da yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda hayvanlarını besleyen vatandaşların kış aylarında hayvanlarını bıraktıkları oteldeki ineklerin 26 tanesinin kaybolduğu ortaya çıktı.

“SORUMLU PERSONEL ALMIŞ”

AKP’li Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, partisinden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edince, mecliste 22 Mart’ta yapılan seçimle Belediye Başkanı olan Muammer Özer, hayvanların kaybolduğunu doğruladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Özer;

“Göreve geldiğimiz ilk gün 15 tane, ikinci gün 11 tane hayvanı oradaki çalışan, sorumlu olan personel araçlara yükleyip götürmüş. Bizim üçüncü günde haberimiz oldu. Hemen olaya müdahale ettik. Hayvanları tespit etmeye çalıştık. Ama öyle bir talihsiz durum ki, hayvan otelinde hayvanların çoğu kayıt dışı yani kayıtları yok. Kulağında küpesi yok. Bundan sonra böyle bir olayın yaşanmasına engel olduk. Personeli de görevden aldık” diye konuştu.