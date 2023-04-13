55.9 F
Los Angeles
12 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemAKP’li belediyenin hayvan otelinde kayboldular

AKP’li belediyenin hayvan otelinde kayboldular

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Mesudiye Belediyesi, 2019 yılında Mesudiye ilçesinde 200 büyükbaş hayvan kapasiteli Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi açtı. İl dışında yaşayan ya da yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda hayvanlarını besleyen vatandaşların kış aylarında hayvanlarını bıraktıkları oteldeki ineklerin 26 tanesinin kaybolduğu ortaya çıktı.

“SORUMLU PERSONEL ALMIŞ”

AKP’li Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, partisinden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edince, mecliste 22 Mart’ta yapılan seçimle Belediye Başkanı olan Muammer Özer, hayvanların kaybolduğunu doğruladı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Özer;

“Göreve geldiğimiz ilk gün 15 tane, ikinci gün 11 tane hayvanı oradaki çalışan, sorumlu olan personel araçlara yükleyip götürmüş. Bizim üçüncü günde haberimiz oldu. Hemen olaya müdahale ettik. Hayvanları tespit etmeye çalıştık. Ama öyle bir talihsiz durum ki, hayvan otelinde hayvanların çoğu kayıt dışı yani kayıtları yok. Kulağında küpesi yok. Bundan sonra böyle bir olayın yaşanmasına engel olduk. Personeli de görevden aldık” diye konuştu.

Gündem
Önceki haber
11 ilde hacker operasyonu: 85 milyon kişinin bilgilerini ele geçirip satmışlar
Sonraki haber
Validen AKP il başkanına özel ‘VIP’ kıyak
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,446BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,508TakipçilerTakip Et
7,702TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States