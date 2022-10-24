AKP’li belediyenin ihalesi ‘mevzuata aykırı’ bulundu

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği temizlik aracı kiralama ihalesi, KİK tarafından mevzuata aykırı bulunarak iptal edildi. İptalin gerekçesi; belediyenin teknik şartnamede yaptığı düzenlemelerin katılımı kısıtlaması ve mevzuatta yer alan “teknik kriterlerin, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğinin sağlanması” şeklindeki temel ilkelerin zedelenmesi.

Özlem GÜVEMLİ

Zeytinburnu Belediyesi’nin 8 Eylül günü düzenlediği ve henüz sonucu açıklanmayan “2. Bölge Temizlik Araçları Kiralanması” ihalesi Kamu İhale Kurulu’na (KİK) şikayet edildi.

İsa Araç Kiralama Hizmetleri Şirketi itiraz başvurusunda, şartnamede “Temizlik faaliyetleri için kiralanacak araçlar” başlığı altında yer verilen ihale kapsamında çalıştırılacak araçların teknik özellikleri ve süre açısından temini zor araçlar olduğunu ve bu durumun ihaleye katılımı engellediğinden mevzuata aykırı olduğunu savundu.MEVZUATA DİKKAT ÇEKİLDİ

Şikayeti karara bağlayan KİK, mevzuat hükümlerine göre teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin; verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiğini vurguladı. Kararda, idarenin ihtiyacı noktasında takdir yetkisinin bulunduğuna, ancak bu yetkinin ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde de kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

“KATILIM KISITLANDI”

Yapılan incelemede; teknik özellikleri detaylı şekilde istenilen araçların Sözleşme Tasarısı’nda ağır aykırılık olarak belirlendiği gibi, ihale konusu işin sözleşmesinin imzalanmasından sonraki 5 gün içinde idareye teslim edilmemesi durumunda sözleşmenin fesih edileceği, teknik özellikleri detaylı şekilde belirlenen araçların temin edilmesi için yeterli süre bulunmadığı belirlendi. Dolayısıyla ihale dokümanı bir bütün olarak değerlendirildiğinde söz konusu düzenlemelerin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldı.

“TEMEL İLKELER ZEDELENDİ”

İncelemeye konu ihalenin bir mal alımı değil, hizmet alımı ihalesi olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde ihalede istenilen araçların teknik kriterlerine ilişkin belirlemelerin Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerin zedelenmesine sebebiyet verdiği kaydedildi.

Mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale 12 Ekim 2022 tarihli KİK kararı ile iptal edildi. Zeytinburnu Belediyesi aynı iş için açtığı 2019-2022 dönemini kapsayan temizlik aracı kiralama ihalesini 31.7 milyon TL’ye Temay Temizlik Şirketi’ne vermişti.

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