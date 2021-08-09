AKP’li belediyenin ihalesi yine o şirkete gitti

AKP’li Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği ihalenin adresi yine değişmedi. Belediyeden yıllardır milyonlarca liralık ihale alan AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nın eski yöneticisi Vahdet Erdoğan’ın şirketi, şimdi de 324 bin liralık kamuoyu araştırma ihalesini aldı.

ÖZLEM GÜVEMLİ

Çekmeköy Belediyesi, kamuoyu araştırması yaptırmaları yaptırmak üzere 12 Temmuz’da ihaleye çıktı. Belediye, 1 Ağustos-31 Aralık arasını kapsayacak 5 aylık kamuoyu araştırması işi için 401 bin 250 TL yaklaşık maliyet belirledi. İhaleyi 324 bin lira teklif veren Argetus Araştırma Eğitim Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

MİLYONLUK İHALELERİN ABONESİ

Argetus Araştırma Şirketi’nin büyük ortağı olan Vahdet Erdoğan, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı’nın eski yöneticisi. Erdoğan, sahibi olduğu diğer şirket Greenart Reklam ile birlikte Çekmeköy Belediyesi’nde son 5 yılda yaklaşık 60 milyon liralık ihale almıştı. Örneğin, AKP’li belediyenin 2021 yılı için ayrı ayrı düzenlediği toplam 12.3 milyon liralık kültür ve spor organizasyonları ihaleleri de Erdoğan’ın şirketine gitmişti. Erdoğan’ın şirketleri Çekmeköy Belediyesi’nin corona önlemleri kapsamında ilçe sakinlerine dağıtacağı temizlik seti ve oyun-okuma seti almak için açtığı toplam 784 bin 350 liralık iki ihaleyi de almıştı.

KIZILAY’DA YÖNETİCİ

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon ve araştırma ihalelerini tek tek toplayan şirketlerin sahibi olan Vahdet Erdoğan aynı zamanda Kızılay İstanbul Şubesi yönetiminde. Vahdet Erdoğan, Binali Yıldırım’ın kardeşi İlhami Yıldırım’ın okul arkadaşı. Erdoğan, AKP Çekmeköy Belde Başkanlığı’nda Gençlik Kolları Kuruculuğu ve Tanıtım Medya Birim Başkanlığı’nı yürüttü. 2002-2009 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı, 2011-2012 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Sosyal İşler Birim Başkanlığı, 2012-2013 yılları arasında AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı, 2013-2014 yılları arasında da AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptı.

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