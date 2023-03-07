AKP’li belediyenin imar kurnazlığına mahkeme ‘dur’ dedi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 2022 yılının Mart ayında Konya’da yönetimi AKP’de olan Cihanbeyli Belediyesi’nin Karşıyaka, Ahirigüzel ve Yeşilöz mahallelerindeki ‘imar kurnazlığını’ TBMM gündemine taşımıştı.

Yokuş, o dönemde yaptığı açıklamada, AKP’li Cihanbeyli Belediyesi’nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesiyle yapmış olduğu uygulamaya göre arazi ve arsa düzenlemelerinin asli amacının inşaata elverişli imar parseli üretmek olmasına rağmen vatandaşın elindeki taşınmazları, kanunun verdiği imkânlardan kurnazlıkla faydalanarak kendisine kazandırdığını ve taşınmazlarını vermeye yanaşmayan vatandaşlara AKP’li belediye tarafından dava açıldığını ifade etmişti.

MAHALLELİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

AKP’li belediyenin dayatmasıyla taşınmazlarının ellerinden alınmak istendiğini ileri süren vatandaşlar ise soluğu mahkemede aldı.

MAHKEME İMAR PLANINI İPTAL ETTİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP’li belediyenin imar planı ve bu imar planına dayanarak yapılan madde 18 (parselasyon) işleminin idare mahkemesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

“BELEDİYE TEHDİTLE KAYNAK SAĞLAMAK İSTİYOR”

İmar planlarının mahallelinin ihtiyaçlarına göre çıkarılması gerektiğini ifade eden Yokuş, şunları söyledi:

*Konya ili Cihanbeyli ilçesi Ahirigüzel mahallesini kapsayan imar planı ve bu imar planına dayanarak yapılan madde 18 ( parselasyon ) işlemi idare mahkemesinde iptal edilmiştir.

Cihanbeyli Belediyesi tarafından uygulanan imar planı 2006 yılına dayanmaktadır.

*İmar planları mahalli ihtiyaçları karşılamak için çıkarılmaktadır. 2006 yılından beri mahalli ihtiyaçların ne olduğu dahi belirlenmeden Cihanbeyli Belediyesi tarafından uygulanmaya çalışılması vatandaşı mağdur etme amacını taşımaktadır.

*Davaya konu olan bu imar planı; hem bu sebeple hem de imar planını gerektiren tüm teknik gerekliliklerin eksik olması sebebiyle iptal edilmiştir. İmar planına dayanarak yapılan madde 18 ( parselasyon ) işlemi ise; vatandaşa müstakil hisse verilmesi gerekir iken belediyeyle hisseli mülkiyet oluşturulduğu için iptal edilmiştir.

*Buradan Cihanbeyli Belediyesinin kasten hisseli mülkiyet oluşturarak vatandaşın malını sattırma tehdidiyle kaynak sağlama amacı olduğu ortaya çıkacaktır.

*Çünkü hukuk düzeninde bilindiği üzere; hisseli mülkiyette hisse sahibi herkes ortaklığın giderilmesi davası açarak taşınmazı sattırabilecektir.

*Ayrıca belirtmek istediğim en önemli husus ise; iptal edilen işlemlerden olan imar planı o mahaldeki tüm sakinleri ve madde 18 ( parselasyon ) işlemlerini ilgilendirdiği için tüm Ahirigüzel sakinleri bu mahkeme kararından yararlanabilecektir.

*Temennimiz Karşıyaka ve Yeşilöz mahallerinde de bu minvalde kararlar çıkmasıdır.