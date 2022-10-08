AKP’li belediyenin iptal ettiği tiyatro oyununa CHP’li belediye sahip çıktı

Bursa’da 16 Ekim’de Tayyare Kültür Merkezi’nde gösterimi yapılacak “Medea’ya Göre Ahlak” isimli tiyatro oyunun içeriği sakıncalı olduğu gerekçesiyle AKP’li Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edildiği ileri sürülmüştü. Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, “Nilüfer’in sahnelerinde özgürlük var” diyerek, oyuna Nilüfer Tiyatro sahnelerinin açık olduğu çağrısında bulundu.

Halil ATAŞ

Bursa’da gösterimi yapılacak “Medea’ya Göre Ahlak” isimli tiyatro oyunun içeriği sakıncalı olduğu gerekçesiyle AKP’li Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edildiği ileri sürüldü.

İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Tayyare Kültür Merkezi’nde 16 Ekim’de gösterime girecek oyunun iptal edildiğini ileri süren GalataPerform, sosyal medyadan, “Medea’ya Göre Ahlak oyunumuzun Bursa Tayyare Kültür Merkezi gösterimi, içeriği sakıncalı bulunduğundan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından iptal edilmiştir. Bursa’daki seyircilerimizin bilgisine, tekrar görüşmek dileğiyle” paylaşımında bulundu.

“NİLÜFER’İN SAHNELERİNDE ÖZGÜRLÜK VAR”

Tiyatro oyunun iptal edildiği iddiası üzerine paylaşım yapan Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, “Nilüfer’in sahnelerinde özgürlük var” diyerek, oyuna Nilüfer Tiyatro sahnelerinin açık olduğunu söyledi.

“İLERİ BİR TARİHTE YAPILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALINDI”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü olarak Tayyare Kültür Merkezi, bünyemizdeki Şehir Tiyatrosu oyunları, yapmış olduğumuz çeşitli kültürel- sanatsal ve akademik etkinlikler ve sinema gösterimlerimiz için vatandaşlarımıza açık kullanmaktayız.

Ayrıca şehir halkımızın ulusal veya uluslararası çeşitli yapımlarla da buluşması adına, Bursa Büyükşehir Belediyesi gelir tarifesine göre özel prodüksiyon firmalarına göre kiralama işlemlerini yapmaktayız. Söz konusu oyun için de ilgili prodüksiyon firması aracılığıyla başvuruda bulunulmuş.

Bunun neticesinde ilgili oyunla alakalı ön rezervasyon yapılmıştır. Ancak Türk Dünyası etkinliklerinin yoğunluğu nedeniyle ilgili prodüksiyon firmasıyla görüşülüp ekinlik çakışması olduğu için tiyatro oyunun ileri bir tarihte yapılması konusunda mutabık kalınmış. Bu rağmen kamuoyunda olumsuz bir algı yaratılması iyi niyetli bir yaklaşım olmamıştır.”

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