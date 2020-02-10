AKP’li belediyenin işten attığı işçileri tartakladılar

AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, DİSK Genel-İş üyesi üç kadın çalışanı işten çıkardı. İşlerine haksız son verilen ve mağdur olduklarını belirten işçiler sabah saatlerinde belediyenin önüne geldi.

Hasta Yakını Konukevi’nde görev yapan Gonca Çetin, İcra Tebligat Servisi’nde görevli Nazlı Deniz Tan, Arşiv Müdürlüğü’nde görevli Alev Çakır, üzerlerinde “İşimi istiyoruz” yazılı yeleklerle oturma eylemine başladı.

CHP Bergama İlçe Başkanı Ecevit Canbaz, DİSK Genel Sekreteri Şükret Sevgener, eski Bergama Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Gönenç, eski Dikili Belediye Başkanı CHP’li Osman Özgüven ile çok sayıda vatandaş belediyeden çıkarılan işçilere alkışlarla destek verdi.

Öğle saatlerinde bir basın açıklaması yapıldı. Nazlı Deniz Tan, “Hak ve ekmek mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz, güçlüyüz, direniyoruz” derken, Alev Çakır, “Bugüne kadar psikolojik baskılara, mobbing uygulamalarına karşı dik durduk, direndik. Haklı mücadelemizi sonuç alana kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

MOBBİNG VE SÜRGÜN İDDİASI

CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, “Yerel yönetimler insanların ekmeğiyle değil, kentin sorunlarıyla uğraşmalı” diyerek, şunları söyledi: Bergama halkının beklentisi de budur. Göreve geldiği günden bu yana tüm performansını çalışanlarına mobbing uygulamaları, sendika değiştirmeye zorlamaları, sürgünler ve işten çıkarmalarla kamuoyuna gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve yönetimini kınıyoruz. Yarın evlerine ekmek götüremeyecek dört işçinin hesabını Bergama halı adına her platformda soracağız, takipçisi olacağız.

SEVGENER: UTANIYORUM, LANETLİYORUM

DİSK Genel Sekreteri Şükret Sevgener, “Kendini belediye başkanı zanneden Hakan Koştu, bugünden itibaren Bergama sokaklarında kara bir lekeyle dolaşacaktır. Bir Bergamalı olarak utanıyorum ve lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Belediye işçilerinin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarıldığını savunan Sevgener, “Bergama Belediyesi bu hukuksuz uygulamadan dönmeli, işten çıkarılan üyelerimiz işlerine geri dönmelidir” diye konuştu.

AKP’Lİ GRUPLA ARBEDE YAŞANDI

Basın açıklaması esnasında kalabalığın içine giren bir kişi, polisler tarafından, “provokasyon yapmaya çalıştığı gerekçesi ile alandan uzaklaştırıldı. Basın açıklamasının ardından topluluk, Bergama Belediyesi girişine, CHP İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan siyah çelenk bıraktı.

Bu sırada belediyenin içinde bulunan ve AKP’li olduğu öğrenilen şahıslar siyah çelengi yere attı. İşten çıkarılan kadınlardan Alev Çakır’ın babası Durmuş Çakır, çelenge müdahale edilmemesini isteyince arbede çıktı. Belediye içindeki grup tarafından tartaklanan Durmuş Çakır, işten atılan üç kadın ve polislerin araya girmesi ile grubun elinden alındı. Gerginlik polisin müdahalesiyle sonlandı.

BEKO: BU BİR SOSYAL CİNAYETTİR

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da olayla ilgili açıklama yaptı. Beko, “Yıllardır yaz demeden kış demeden kutsal görev yapan belediye işçisi kardeşlerimiz Bergama halkına hizmet ederken hiçbir zaman vatandaşın siyasi görüşüne veya kimliğine bakmamış, herkese eşit hizmet vermiştir. Kışın ortasında işten çıkarılan kardeşlerimizin çocukları var, bakmakla yükümlü oldukları aileleri var. Hepsinin gıda, eğitim, sağlık giderleri var. İşçileri gerekçesiz olarak işten atmak bir sosyal cinayettir” dedi.