AKP’li belediyenin kılık kıyafet genelgesi tartışma yarattı

Bursa’da AKP’li Osmangazi Belediyesi personele yönelik kılık kıyafet genelgesi yayımladı. Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler imzalı genelgede, kadın çalışanların kıyafetleriyle ilgili kararsa tepki çekti.

Halil ATAŞ

Sayıştay raporları ile adından sıkça söz ettiren AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin personel, kılık kıyafet genelgesi tartışma yarattı.

ETEK BOYU VE YIRTMAÇ KARARI

Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler imzalı genelgede, kadın personel için “Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz” denildi.

İŞTE O GENELGE

Türkiye’de 1980 cuntasının 1982’de yayımladığı kılık kıyafet yönetmeliğine atıfla yayımlanan genelge şöyle;

“25 Ekim 1982 tarih ve 17849 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 16.07.1982 tarihli kararı ile yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5.nci maddesinde ; a.) Kadınlar; Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur.

(Danıştay İkinci Dairesinin 18/11/2020 tarihli ve E.:2017/665; K.:2020/3432 sayılı kararı ile iptal ibare: Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir) temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

(Değişik: 7/8/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.” denilmektedir. Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca tüm personelin kılık kıyafet genelgesine uygun olarak göreve gelmesi gerekmektedir. 10/01/2022 tarihinden itibaren yapılacak denetimlerde genelgeye uygun olmayan personellerin tespit edilen durumları ile ilgili olarak disiplin işlemleri uygulanacaktır.”

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