AKP’li belediyenin, muhtarlara harcadığı para dudak uçuklattı

Bursa’nın AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin muhtarların GAP gezisi için ödediği dudak uçuklatan harcama, Belediye Denetleme Komisyonu Raporu’nda yer aldı.

GAP GEZİSİNE 878 BİN LİRA

Muhalefet üyelerin şerh koyduğu raporda, AKP’li Osmangazi Belediyesi, muhtarların 2022 yılında yaptığı GAP gezisine, belediyenin kasasından 878 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.

Hizmet alım işinin de Seyahat Rehberi Turizm San.Tic. A.Ş’ye verildiği, şirket ortağının da yine bu gezide yer aldığı ve masrafını da belediyenin karşıladığı belirtildi.

YAZILI TALEPTE BULUNMUŞLAR

Raporda, Osmangazi Muhtarlar Derneği’nin Osmangazi Belediye Başkanlığı’na yazdıkları 01.09.2022 tarihli gezi talep yazısı da yer aldı.

Resmi yazıda, “Osmangazi Muhtarlarımız, Osmangazi Muhtarlar Derneğinden kültür gezisi talebinde bulunmaktadırlar. 26.09.2022 ile 02.10.2022 tarihleri arasında (Gaziantep, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman) bu belirtmiş olduğumuz illerde kültür gezisi yapmak istiyoruz. Aynı zamanda konaklama yemek gibi tüm masrafların Osmangazi Belediyesi tarafından karşılanmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

CHP’li meclis üyesi Sefa Yılmaz

“ŞİRKET ORTAĞININ SEYAHAT MASRAFLARI DA KARŞILANMIŞ”

Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP’li Denetleme Komisyonu Üyesi Sefa Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

*Derneğin bu talebi doğrultusunda söz konusu GAP gezisine katılanların her türlü seyahat, konaklama, yemek gibi tüm giderleri belediye tarafından karşılanmış.

*Söz konusu turistik GAP gezisi için belediye 878 bin 745 TL ödeme yapmış. Bahse konu seyahat organizasyonunun hizmet alım işi Seyahat Rehberi Turizm San. Tic. A.Ş’ye verilmiş.

*Şirket ortağı olan Ali Bodur da bu seyahate katılmış olup dosya kapsamı incelendiğinde organizasyon bedeli kendi şirketine ödenen Bodur’un seyahat masrafları da belediye tarafından karşılanmış, kamu zarara uğratılmıştır.