AKP’li belediyenin resmi sitesinden seçim propagandasına tepki

Trabzon’da AKP’li Ortahisar Belediyesi, partisinin seçim sürecindeki çalışmalarını resmi sitesine taşıyor.

“Başkan Genç’ten AKP kurucularına vefa”, “Genç, AK Parti Çukurçayır Mahalle teşkilatıyla iftarda bir araya geldi” başlıklı haberlerde kendisinin ve AKP’li siyasetçilerin siyasi propaganda içerikli cümleleri yer alıyor.

“İYİ PARTİ’NİN VE CHP’NİN SEÇMEMİNE ÇALIŞALIM” MESAJI

Mahalle teşkilatlarıyla seçim çalışması yürüten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in, partisine oy istediği ifadelerinin de yayınlandığı haberde, “PKK’nın alenen desteklediği bir grubun içerisinde bizim hitap edeceğimiz seçmen herhalde HDP seçmeni değildir. Ama İYİ Parti’nin millî ve manevi değerlere sadık olan seçmenidir. Bu kesimlere ulaşalım, ötekileştirmeden ulaşalım. Kimseyi ötekileştirmeyelim. Bu şehrin insanından vatan haini çıkmaz. Bu şehirde HDP, PKK seçmeni yok. Dolayısıyla CHP’li olup da milliyetçi görüşlere sahip olan insanlarımız var. Onlara ulaşacağız. Kendimizi anlatırsak başarırız. Herkese ulaşalım” ifadeleri dikkat çekti.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman

KABUL EDİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR

Belediyelerin resmi sitelerinin seçim propagandaları için kullanılmasının kabul edilemeyeceğini belirten CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, “Kendisini Ortahisar Belediye Başkanı olarak bildiğimiz Başkan Ahmet Metin Genç, parti ziyaretlerini ve siyasi açıklamalarını Ortahisar Belediyesi’nin resmî internet sayfasında yayınlıyor. Daha önce benzer paylaşımlarda bulunmuş, hata olduğunu kabul ederek haberi resmi siteden sildirmişti. Seçim sürecinde, AK Parti’nin etkinliklerinin belediyenin kurumsal sayfalarından paylaşılması, millet ittifakına dil uzatılması, kötü niyetli ve ayrıştırıcı cümleler içermesi kabul edilebilir bir durum değildir” ifadeleriyle tepki gösterdi.

İL BAŞKANI DA DEĞİLSİNİZ, MİLLETVEKİLİ ADAYI DA DEĞİLSİNİZ

Belediyelerin internet sitelerinde yapılan hizmetlerin yer alması gerektiğinin altını çizen Oyman, Belediye Başkanı Genç’e şöyle seslendi:

*Sayın Genç, siz il başkanı değilsiniz, burası da il başkanlığı internet sitesi değil; siz milletvekili adayı değilsiniz, burası da tanıtım adresi değildir.

*Mensubu olduğunuz parti için çalışmalar yaparak destek isteyebilirsiniz ancak halkımız Ortahisar Belediyesi’nin internet sitesinde hizmet haberleri görmek ister, siyasi propaganda değil. Elinizdeki imkanları bu şekilde kullanmaktan vazgeçin.