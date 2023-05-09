AKP’li belediyenin su zammını mahkeme iptal etti

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi 31 Mart seçimleri öncesinde 2018 yılı Ocak ayında ‘gönül belediyeciliğine’ örnek göstererek suya yüzde 15 indirim yaptı.

Seçimlerden sonra ise 23 Mayıs 2019 günü yapılan meclis toplantısında suya yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yaparak, fiyatların her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre güncellenmesine ve 1 Haziran tarihinden itibaren uygulanmasına karar verdi. Ancak, Samsun Barosu avukatlarından Arzu Sabuncu Cabbar, suya yapılan zammın iptali için 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

MAHKEME İKİNCİ KEZ İPTAL ETTİ

Samsun 2. İdare Mahkemesi’nde açılan ilk davayı tüketiciler kazandı. Mahkeme, yapılan zamların hakkaniyete uygun olmadığına karar vererek iptal etti. Ancak AKP’li belediyenin İstinaf Mahkemesi’ne başvurusu üzerine, bilirkişi raporunda yaşanan eksiklikler gerekçe gösterilerek iptal kararı bozuldu. Tekrar 2. İdare Mahkemesi’ne gönderilen davada, bilirkişi raporundaki eksiklikler giderilince mahkeme bir kez daha belediyenin yaptığı zamların hukuka aykırı olduğuna kanaat getirerek, iptal etti.

“SU FİYATI 3.1’DEN 11 LİRAYA ÇIKTI”

Zamlardan önce meskenlerde 3.18 lira olan suyun metreküp birim fiyatı, Nisan 2023’te 11 liraya kadar çıkarken, avukat Arzu Sabuncu Cabbar, “Bu zammın hukuksuz olduğunu başından beri savunduk. Daha önce verilen zam iptal kararı, bilirkişi raporundaki eksiklikler gerekçe gösterilerek bozulmuştu. Raporda eksiklikler giderildi ve mahkeme verdiği iptal kararında haklılığımızı yeniden tescilledi. Bu iptal kararı Türkiye için emsal teşkil ediyor. Karar kesinleştikten sonra tüketiciler belediyeye ödemek zorunda kaldıkları paraları geri alabilecekler” diye konuştu.