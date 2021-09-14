AKP’li belediyenin tarihi kaleye yaptığı zabıta kulübesi yıkıldı

AKP’li Giresun Belediyesi 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Giresun Kalesi’ne, zabıta noktası yaptı. İnşaat aşamasında binayı fark eden CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, kaçak yapıyı Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’ne şikayet etti. Kuruldan gelen karar ile belediye zabıta kulübesini yıktı.

İsmail AKDUMAN

Giresun Belediyesi, yapılış tarihi tam olarak bilinmeyen ancak bazı kaynaklarda milattan önce 2. yüzyılda Pontus Kralı 1. Farnakes tarafından yaptırıldığı ileri sürülen Giresun Kalesi’ne 15 gün önce tuğladan zabıtalar için kulübe yapmaya başladı. Duvarları örülen ve üst betonun kalıplarını yüz yıllık ağaçlara tahta parçaları çakılarak sabitlenen kulübeyi CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş fark ederek şikayet etti.

İZİNSİZ YAPILAN YAPI KALDIRDI

Murat Bektaş, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na yazı yazarak tarihi kaleye kaçak yapı yapıldığını belirterek kaldırılmasını talep etti. Kurul, kalenin 1. Derece Arkeolojik ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı olduğunu ve herhangi bir izin alınmadan inşaatın yapıldığını belirterek kaldırılmasını istedi. Kararın ardından AKP’li belediye bitme aşamasına gelen zabıta kulübesini gece saatlerinde yıktı.

“KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE EDECEK OLAN BELEDİYE KAÇAK YAPI YAPIYOR”

Yapılan binanın zabıta noktası olarak kullanılacağı ileri süren Bektaş, “Giresun Kalesi milattan önce yapılmış, şehrin sembolü niteliğinde ve 1.derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindedir. Buraya bırakın betonu çivi bile çakmak özel izinlere bağlıdır. Biz kurula itiraz ettik kurul talebimizi kabul ederek kaçak yapının yıkılmasına karar verdi ve bu yazıyı sistem üzerinden Belediye ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderdi. Bunun üzerine yapının etrafını alelacele ahşap kaplamaya çalıştılar. Bu kez Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nü arayarak müdahale etmelerini istedik. Akşam saatlerinde kaçak yapı yıkıldı. Kale yolu üzerinde güvenlik noktası yapılabilecek bir çok yer varken özellikle tarihi alana beton yapı yapacak kadar vizyonsuz ve kamu zararına sebebiyet verecek kadar basiretsiz idarecilerin şehrin sembolü olan Kale’mizin marka değerini düşürmesine müsaade edemeyiz. Şehirde kaçak yapılarla mücadele edecek Belediyenin kaçak yapı yapması anlaşılır gibi değil” diye konuştu.

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