AKP’li belediyenin yaptırdığı konutlar hasar gördü, başkan vatandaşı azarladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde bir bölümü 2015 yılında, bir bölümü ise 2017 yılında Barak Mahallesi’nde yaptırılan 20 katlı Yeşilvadi Konutları’nda hasar oluşması üzerine durum yetkili makamlara bildirildi.

Konutlara gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Semih Kanıbir binanın giriş ve zemin katında inceleme yaptıktan sonra iddiaya göre vatandaşlara, “Hafif hasar var. Oturabilirsiniz” diyerek ayrıldı.

Bunun üzerine kendisi de Şahinbey Belediyesi’nden emekli olan Yeşilvadi Konutları yöneticisi Hasip Türkmen’in telefonla arayarak durumu iletti.

Başkan Tahmazoğlu’na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ekibiyle birlikte gelen Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Semih Kanıbir’in giriş ve zemin katlarına baktığını, kendilerine de üst katlardaki hemen tüm dairelerde büyük hasarlar oluğunu söylediğini anlatan Türkmen tepkisini şöyle sürdürdü:

– Başkana o zaman yazılı, bu binalarda oturulabileceğine ilişkin belge vermesini istedim. Gelenlerin üst katlara bakma teklifine kabul etmeyerek, “Biz zemin ve giriş katına bakarız. Oralara bakma talimatı almadık” deyip ardıldıklarını söyledim. Belediye başkan yardımcısını eleştirdiğim için bana daha da kızdı. Belediye çalışanı olduğumu öğrenince de işi tehdit boyutuna götürüp daha sert konuştu.

HESABINI KİM VERECEK?

20 katlı, 6 bloktan oluşan 114 haneli Yeşilvadi Konutları sakinleri ise, evlerinin her yerinde hasar oluştuğunu korkudan evlerine giremediklerini belirterek, “O zaman başkan bey bir saat gelip ailesiyle bizim evimizde otursun da görelim. Kendilerinin yaptığı ev olduğu için bizi hasarlı evlerde oturmaya zorluyor. Bu evlerde yarın bir yıkım olursa hesabını kim verecek?” diye tepki gösterdi.

Yeşilvadi Konutları Yöneticisi Hasip Türkmen ile Şahinbey Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Tahmazoğlu arasındaki o diyaloğu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, şunları söyledi:

“Şahiney Belediyesi’nin yaptırdığı konutlar hasar görmüş, oturulmaz halde. Derdini anlatmak için belediye başkanını arayan vatandaşlara belediye başkanı bağırıp çağırıyor. Tahmazoğlu, insanlar canını düşünüyor. Senin için insanın hayatı bu kadar ucuz olabilir. Ama, bizim için değil.”

İşte Şencan’ın paylaştığı o diyalog:

Vatandaş: Başkanım AFAD’dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3 tane arkadaş geldi. Yetkili, hepsi 25-30 yaşında. İki tane çekiç vurdular.

Başkan: Kaç yaşında olmasını istiyorsun?

Vatandaş: Başkanım bir saniye size durumu izah edeyim.

Başkan: Anladım da yaşıyla senin ne işin var.

Vatandaş: Başkan adama diyorum ki gelin birde 10. kata çıkalım. Diyorlar ki “10. kata çıkamayız. Bir eksi 2’ye bakacağız, bir de birinci kata bakacağız.” Bizim gider borularımızın hepsi çökmüş, asansör odası ikiye ayrılmış. Bizim binamız E blok yan yatmış. B blok yan yatmış. Elektrik tesisatları şak şak ediyor, şalteri açamıyoruz. Başkanım buna rağmen siz sabahleyin Yeşilvadi Parkı’na geldiğiniz zaman Bilal Kurt kardeşimize demişsiniz ki, geçin oturun az kusurlu.

Başkan: Ben bir şey soracağım size, senin mesleğin ne?

Vatandaş: Ben Şahibey Belediyesi’nin personeliyim. Fen işlerindeyim. Hasip Türkmen ben.

Başkan: Sen mühendis misin?

Vatandaş: Mühendis değilim ama burada gördüğüm bir şey var.

Başkan: Mühendis değilsen mühendisin yaptığına niye karışıyorsun?

Vatandaş: Gönderdiğin mühendis kim başkanım? Bir Semih Kanıbir geldi buraya. D bloka baktı, “Sakıncalı” dedi, kaçarak gitti adam.

Başkan: Bak, konuşmana dikkat et

Vatandaş: Başkanım ben konuşmama dikkat ediyorum. Ama siz diyorsunuz ki bu işlere girme, aç susuz oturun mu diyorsunuz?

Başkan: Ben dinliyor musun?

Vatandaş: Evet dinliyorum

Başkan: Derdini söylüyorsan dinlemesini de bil. Sen mühendis değilsen, mühendislerin işlerine de karışma. Senin Kanıbir dediğin 30 yıllık mühendis , benim başkan yardımcım.

Vatandaş: Biliyorum başkanım.

Başkan: Sen özel olarak başkan yardımcısının yaptığını beğenmiyorsun mühendis olmadığın halde. Bana çatır çatır laf sayıyorsun.

Vatandaş: Başkanım ben burada yaşıyorum, burada oturuyorum.

Başkan: Oturuyorsan hududunu bil

Vatandaş: Ben hududumu biliyorum. Ben size ahlaksız bir şeyde bulunmadım. Ben sadece burada oturulamayacağını söylüyorum. Kimse gelip burada oturamaz başkanım. Binamız yan yatmış diyorum size…

Başkan: Bana bak bana… Oturulup oturulmayacağına karar verecek olan sen değilsin.

Vatandaş: Siz mi karar vereceksiniz buna başkanım?

Başkan: Ben karar vermiyorum.

Vatandaş: Siz karar vermeyecekseniz o zaman kim karar verecek? Biz burada oturanlar gelelim sizin yanınıza bize bir kağıt verin, bir kağıt imzalayın. Burada oturulabilir arkadaşlar, bütün mesuliyet bana ait de. Gitsin otursunlar o zaman. Kimse giremiyor içeriye.

Başkan: Bak çizgini aşma

Vatandaş: Ben çizgimi aşmıyorum. Ben size burada sadece gerçekleri anlatıyorum. Ben şimdi sizi arayıp ta atanıza babanıza rahmet geldiler baktılar mı diyeyim? Onu da dedik. Ama şimdi diyorum ki burada oturan insanlar mağdur. Kimse evine girip oturamıyor. Binalarımız yan yatmış. Bak sana fotoğraflar atayım, o 30 yıllık mühendisler bunları incelemiş mi?

Başkan: Tamam yeter.

Vatandaş: Tamam yeterse yeter.

Başkan: Şikayetin varsa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne dilekçe verirsin, gelir bir daha incelerler. Bunu ekipler inceleyecek sen değil. Nokta.

Vatandaş: Tamam başkanım, noktaysa nokta.