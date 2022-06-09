AKP’li belediyenin zabıtaları CHP afişlerini yırtarken yakalandı

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin zabıtaları, kente bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katılacağı ‘Gençlik Buluşması’nın afişlerini yırtıp çöpe atarken yakalandı.

İsmail AKDUMAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi. AKP‘li Ordu Büyükşehir Belediyesi‘nde görevli biri kadın iki zabıta, Kılıçdaroğlu’nun katılacağı ‘Gençlik Buluşması’nın afişlerini yırtıp çöpe atarken, CHP’lilere yakalandı.

CHP’liler afişler için valiliğin izin verdiğini belirterek, “Resmi program. Valilik izni var. Kim veriyor size emri. Emir kuluyuz diyorsunuz ya” diye konuşarak tepki gösterdi.

Zabıtalar ise gelen tepki üzerine araçlarına binerek uzaklaştı.

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