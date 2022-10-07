AKP’li belediyeye atık tesis tepkisi

Samsun’un İlkadım ilçesinde AKP’li Büyükşehir Belediyesine ait Entegre Atık Yönetim Tesisi’nin kaldırılmasını talep eden mahalle sakinleri, kapasite artışı ile karşı karşıya kaldı.

İsmail AKDUMAN

Samsun’un İlkadım ilçesinde AKP’li büyükşehir belediyesi, entegre atık yönetim tesisi yaptı.

Tıbbi ve diğer tehlikeli atıkların da toplanıp depolandığı tesislerin, bölgede bulunan 4 mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından kaldırılması istendi.

Ancak, tesisleri işleten Avdan Enerji Üretim Tic. A.Ş. tarafından kapasite arttırılması talep edildi.

Tesislerin kaldırılmasını bekleyen vatandaşlar kapasite arttırılacağını öğrenince tepki gösterdi.

Büyükşehir belediyesi entegre atık yönetim tesisi kapasitesi artışı projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan ÇED raporu kapsamında halkın bilgilendirilmesi toplantısı yapıldı.

Vatandaşlar toplantıya ellerinde pankartlarla gelerek tesislerin bölgeden kaldırılmasını istedi.

“MEVCUT DURUMU İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıda söz alan bir yetkili alan genişlemesi olmayacağını vurgulayarak, “Buradaki mevcut durumu iyileştirmeye çalışıyoruz. İyileştirmeden kastım, ekonomiye iyileştirme. Belediye atıkları buraya karışık olarak geliyor. Biz bunların önce cam, metal, kağıt gibi; ekonomiye geri kazanılabilecek malzemeleri ayırıyoruz. Organik atıklar gömülüyordu. Bu gömülme sırasında, ekonomik kayıp yaşıyoruz. Bunları biz biyogaz tesisine alacağız. Orada asıl koku yapan malzemeyi de gaz olarak alacağız ve elektrik üreteceğiz. Böylece kokuda da ciddi anlamda bir azalma olacak” dedi.

“NEFES ALAMIYORUZ”

Aşağı Avdan mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya “Çöp depolama tesisine hayır”, “Nefes almak yaşamak istiyoruz” pankartlarıyla katılan yöre halkı, “Burada zehirleniyoruz. Bu şartlar altında yaşamak istemiyoruz. Bu çöp tesisinin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Çeşmeden akan suları içemiyoruz. Çöp tesisi kurulduktan sonra kanser hastalıkları arttı” ifadelerini kullandı. Kendisinin emekli din görevlisi olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Yabancı değilim, provokatör de değilim. Biz burada ne yaşadığımızı biliyoruz. Biz zehir soluyoruz. Toprağımız zehirleniyor. Bahçelerimiz zehirleniyor. Birileri üç kuruş para kazanacak diye, bu insanlar zehirleniyor. Bize anlattıklarınız size göre hakikat de olsa, bu insanlara göre hikâye. Allah rızası için bunu anlayın. Siz kendiniz bu ortamda yaşamak ister misiniz?” diye sordu.

“KONUŞMALARIN BİR ÖNEMİ YOK”

Bölge halkının itirazlarının ardından İYİ Partili İlkadım Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürü Süleyman Tanrısever, Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın kendisine talimat verdiğini açıklayarak, “Sizin mustarip olduğunuz bu konuda, Başkanımız, bana ‘Oraya gideceksin, mikrofonu eline alacaksın ve burada artık çöp deposunun çalışmasını istemiyoruz’ diyeceksin dedi. Bütün insanların mustarip olduğunu görüyoruz. Bu konuda insanların sözlerine kıymet vermeyen varsa, bence en büyük hainliği yapıyor. Bundan sonraki konuşmaların fazla bir önemi yok. Biz istediğimizi dile getirdik” dedi.

Köylülerin tepki göstermesinin ardından firmanın yetkilileri ÇED sunumunu yapamadan alandan ayrıldı.

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