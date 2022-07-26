AKP’li belediyeye geçici başkan atandı

Mardin’in AKP’li Artuklu Belediyesi Başkanı Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Tutaşı’nın istifasının ardından Mardin Valiliği tarafından Artuklu Belediye Başkanlığına vekaleten AKP’li meclis üyesi Zeynel Abidin Toparlı’nın atadığı öğrenildi.

Evren DEMİRDAŞ

Artuklu Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı’nın istifa etmesinin ardından yerine geçici olarak görev yapacak isim belli oldu.

Tutaşı’dan boşalan makama kanun gereği Meclis Birinci Başkanvekili olan AKP’li Zeynel Abidin Toparlı’nın başkanlık edeceği öğrenildi.

“MECLİS ÜYELERİNDEN BİRİ SEÇİLENE KADAR VEKALETEN BAKACAĞIM”

SÖZCÜ’ye konuşan Toparlı, “Vali beyin görevlendirmesiyle cumartesi gününde meclis üyelerinden biri seçilene kadar şu anda vekaleten bakıyorum” ifadelerini kullandı.

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