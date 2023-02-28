AKP’li belediyeye kamulaştırma isyanı

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde park ve yol yapmak için çalışmalara başlandı. İddialara göre ön cephede tapulu 5 dükkanı yıkan AKP’li Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, evlerin bulunduğu parseli yıkmayacağına dair vatandaşlara söz verdi.

Ancak, kısa süre sonra kamulaştırmanın durmadığı 7 daire 8 dükkanın bulunduğu bir apartmanda oturan vatandaşlara tebligat gidince ortaya çıktı.

Dairelere 130 bin, dükkanlara da ortalama 166 bin lira, apartmana ise 2 milyon 500 bin lira değer biçen belediyeye vatandaşlar tepki gösterdi. Apartmana, üzerinde “Yıkmak kolay yapmak zor. Bugün bize yarın size, desteğinizi bekliyoruz.” yazılı pankartı astı.

“BU PARAYLA ÇADIR ALINIR”

Apartman sakinlerinden Fuat Solmaz, daire başına 130 bin lira verildiğini belirterek, “Gidin bu parayla ev alın denildi. Bu parayla daire değil, çadır alınır. Aldığınız karar kanuni olabilir ama adil değil. Bu binada oturan 7 aile, nereye gidecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir söz verdi. Ama verdiği sözü şimdi inkar ediyor. Kamulaştırma adı altında daire başı 130 bin lira vermek yasaldır belki ama kul hakkıdır. 2 milyona Tekkeköy’de bir daire alamazsınız. 7 aileyi sokağa atıyorsunuz. Halktan aldığınız yetkiyle yıkmak istediğiniz 7 aileye yaptığınız zulüm yasal olabilir ama kul hakkıdır.” dedi

“GEREKİRSE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE GİDECEĞİZ”

Apartman sakinlerinden Avukat Yavuz Selim Solmaz, binanın dedeleri tarafından yapıldığını ve ilçenin en değerli bölgesinde bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Samsun Büyükşehir Belediyesi, 7 daire 8 dükkandan oluşan yerimizi kamulaştırma gerekçesiyle bizden yok fiyata almak istiyor. Teklif ettikleri 2 milyon 5 bin lira ile bu kadar aile üyesi nasıl geçinecek? Burada daireleriyle dükkanlarıyla neredeyse bir mahalle yaşıyor. Belediyenin bu teklifi hukuki ve insani normlara aykırıdır. Biz hakkımız olanını istiyoruz. Burası kamulaştırılacaksa bile bize hakkımız olan bedelin verilmesi gerekiyor. Hukuki dava sürecimiz devam etmektedir. 2 Mart tarihinde son duruşmanın yapılması bekleniyor. Biz hukuki mücadelemize, gerekirse davayı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyarak sonuna kadar devam edeceğiz”