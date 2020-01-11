AKP’li belediyeye soruşturma şoku

Soruşturmanın sebebi ise belediyede 2011-2017 yılları arasında çalışan Veysel Kömürcü’nün gündeme getirdiği yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları…

Veysel Kömürcü, yolsuzlukları kalem kalem açıklamıştı. Skandal SÖZCÜ tarafından gündeme getirildikten sonra CHP suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilgililer hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan işlem yapabilmek için İçişleri Bakanlığı’ndan izin istedi. Kömürcü şu iddialarda bulunmuştu:

7 YIL ÇALIŞTIM: “Belediyede 11 Kasım 2011 tarihinde Gençlik Merkezi’nde Uzman Psikolojik Danışman olarak işe başladım. 2 Temmuz 2019’da başkan Hilmi Türkmen ile 35 dakika görüştüm. Eğitim kurumları ile yapılan ihalelerden ders karşılığıymış gibi gösterilerek 1 milyon 200 bin liralık kısmının 50, 80, 100, 120 bin liralık parçalar halinde nakit olarak nasıl ve kimler üzerinden naylon poşetler içinde alındığını aktardım. Kayıt parası adı altında milyonlarca liranın makbuzsuz toplandığını, bu paraların nereye gittiğinin belli olmadığını, bu işin içindekileri isim isim anlattım. Geri dönüş olmadı.”