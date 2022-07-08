AKP’li Binali Yıldırım: Enflasyonun inmesi belli ki biraz zaman alacak

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Hayat pahalılığı, enflasyon son yılların yüksek düzeyine çıktı. Bunun için tabii ki oturup bekleyecek halimiz yok. Enflasyon belli ki biraz zaman alacak inmesi” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan’daki toplu bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, tüm dünyada etkili olan salgından ve Rusya ile Ukrayna arasında ki savaştan dolayı dünyanın dengesinin alt üst olduğunu söyledi.

Yıldırım, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hayat pahalılığının arttığına işaret ederek enflasyon ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Enflasyonla mücadelede tedbirlerin alındığını ancak enflasyonun düşmesinin biraz zaman alacağını belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;

*Memleketimiz, dünya büyük bir badireden geçiyor. Önce 2 buçuk yıl süren Covid salgını ve şimdi de kuzeyimiz de devam eden Rusya – Ukrayna savaşı dünyanın bütün dengesini alt üst etti. Bütün ülkeler hayat pahalılığından, enflasyondan büyük bir bedel ödüyor.

*Türkiye’de bunlardan ayrı değil. Hayat pahalılığı, enflasyon son yılların yüksek düzeyine çıktı. Bunun için tabi ki oturup bekleyecek halimiz yok.

*Enflasyon belli ki biraz zaman alacak inmesi. Buna karşılık da vatandaşlarımızı korumak amacıyla bir dizi tedbirleri Cumhurbaşkanımız ve kabinesi birer birer alıp hayata geçiyor. Bundan sonra da tedbirler alınmaya devam edecek. Ta ki enflasyon mücadelesinde istenen sonuçlar elde edilmiş olsun.

“20 YIL ÖNCESİNDE BU ÜLKEDE GİDEMEDİĞİMİZ YERLER VARDI”

20 sene de ülkenin doğusu ile batısını birbirine yakınlaştırdık. Huzur, güvenlik bir ülkenin olmazsa olmazıdır. 20 yıl öncesinde bu ülkede gidemediğimiz yerler vardı. Bayrağımızı dalgalandıramadığımız bölgeler vardı.

*20 yılda ülkenin doğusuyla batısını birbirine yakınlaştırdık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki, yolları böleriz asla Türkiye’yi böldürtmeyiz.

*Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyor, mekânları cennet olsun diyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Onlar sayesinde rahat uyku uyuyoruz ve memleketin her köşesine gidip gelebiliyoruz.

“COĞRAFYA KADERDİR”

*Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi gözümüz kadar muhafaza edeceğiz. Buna mecburuz. Çünkü bu topraklar, bu coğrafya kolay bir coğrafya değil. 100 yıldır, Osmanlı’dan bu tarafa bu topraklarda bağımsızlık mücadelemiz devam ediyor.

*Coğrafya kader diyor İbn-i Haldun. Bu kader bizim kaderimiz. Bizim kaderimiz sadece 780 bin kilometre kare vatan toprağıyla sınırlı değil. 492 bin kilometre kare Mavi Vatan’da buna dâhil ve etrafımızı kuşatan Balkanlardan Uzak Doğu’ya uzanan Türk coğrafyası da bizim kaderimizdir.

*Onun için Türk Devletleri Teşkilatı’nın da bölgede huzuru, güvenliği, refahı sağlaması için Türkiye başta olmak üzere canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İHA

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