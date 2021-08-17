CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz CHP Ekonomi Masası TV'de birden fazla maaş alan AKP'li bürokratları ifşa ediyor… Devrim Zelyut'un sorularını yanıtlayan Deniz Yavuzyılmaz birden fazla maaş alan AKP'li bürokratların ortalama aylık gelirlerinin 60 bin liranın üzerinde olduğunu söyledi. #denizyavuzyılmaz #chp #canlıyayın #akp #ekonomi #chpekonomimasasıtv #devrimzelyut #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online AKP’li bürokratların dudak uçuklatan maaşları! Deniz Yavuzyılmaz açıklıyor… Şok olacaksınız!