AKP’li Çelebi ile Özcan arasında ‘dönek’ tartışması

CHP’den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya tartıştı. Özcan, Çelebi’ye “dönek” derken, Çelebi de Özcan’ı günü kurtarmakla suçladı.

İsmail AKDUMAN

Belediyede yaptığı basın toplantısında güne ilişkin konuları değerlendiren CHP’den 1 yıl ihraç edilen Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP dahil bir çok partiden teklif aldığını söyledi.

Teklifleri kabul etmediğini söyleyen Özcan, CHP’den “Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi’yim ne de Arzu Aydın’ım. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Kimse beni milletvekili olmak için, milletvekili kalmak için AK Parti’ye giden Çelebi’yle karıştırmasın. Bizim derdimiz koltuk değil” diye konuştu.

Bu açıklamalara AKP’nin yeni Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medyadan cevap verdi.

“TANJU ÖZCAN GÜNÜ KURTARIR”

2018 Seçimlerinde CHP’den Meclis’e girip 2021 yılında istifa ederek Memleket Partisi’ne geçtiğimiz günlerde de AKP’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Tanju Özcan’a cevap verdi.

Çelebi, yaptığı açıklamada “Tanju Özcan’dan bir Çelebi çıkmaz. Tanju Özcan partizandır, son tahlilde 6+1’li masayı destekleyeceğim der. Günü Kurtarır. Çelebi devlet adamıdır. Yanlışa yanlış der, gerekçeleriyle neden desteklemeyeceğini açıklar. Gelecek nesilleri düşünür” ifadelerini kullandı.

“DEVLET ADAMI DEĞİL FIRILDAK DERLER”

Çelebi’nin açıklamalarına Tanju Özcan’da sosyal medya hesabından, “Menfaat rüzgarının etkisiyle savrulan, sürekli yön değiştirenlere bu memlekette ‘devlet adamı’ değil ‘fırıldak’ derler Mehmet Ali Çelebi. Yani kısaca Evliya Çelebi Seyehatname’yi, sen dönekliğin kitabını yazdın Çelebi. Sahi kim keşfetti bu döneği?” diye cevap verdi.

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