AKP’li Çelik’ten Yunanistan’a tepki: Haydutluktur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan tarafından uluslararası sulardaki gemiye ateş açılması hakkında açıklama yaptı. Çelik, “Bu bir haydutluktur. Bu kaza gibi değerlendirilecek bir konu değildir. Burası çıkmaz sokaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli imkanlara sahiptir” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, şunları söyledi:

* “Özellikle Ukrayna krizinden sonra Balkanlar’da tansiyonun kademe kademe yükseldiğini görüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü görüşmeler yaparak buradaki tansiyonun düşmesine katkı sağlayan önemli görüşmelerde bulundu.

* (Tunç Soyer’in sözleri) Atatürk’ün söylediği sözlerin bağlamından kopartılarak söylenmesi bir istismar siyasetidir.

* (Ukrayna tarafından Türkiye’ye ekonomik yaptırım çağrısı) Hiçbir ülkenin Türkiye ye karşı yaptırım çağrısı kabul edilemez. Bunu takip ediyoruz. Bilgimiz dahilinde.

* “(HDP’ye bakanlık verilmesi iddialarıyla ilgili tartışmalar) Bir parti, ‘PKK terör örgütü değildir’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti de ‘PKK bir terör örgütüdür’ diyor. Bununla ilgili olarak topluma bir izahatta bulunulması gerekir.”

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