AKP’li Cevheri’den HDP açıklaması: Niyetlerimin gerisindeyim

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AKP’nin HDP ile görüşmesinin doğru bir davranış olduğunu yineleyerek, “Düşüncelerimin kesinlikle arkasındayım, hiçbir zaman taviz vermiyorum” dedi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 4 Kasım’da Şanlıurfa’daki yerel bir kanalda AKP’nin HDP ziyaretine ilişkin “Gidilmesi değil, gidilmemesi abestir. Legal bir parti. Onların da desteğine ihtiyacımız var” diye konuşmuştu. Cevheri, konuyla ilgili olarak bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Cevheri toplantıda şunları söyledi:

“ANAYASA YAPILIRKEN TOPLUMSAL UZLAŞI ESASTIR”

*4 Kasım’da Şanlıurfa’da bir yerel televizyonda Şanlıurfa’nın gündeminin değerlendirirken son bir soru olarak AK Parti Grubunun HDP’yi ziyaret etmesi bize sorulunca biz de TBMM çatısı altında faaliyet gösteren, Siyasi Partiler Yasası’na göre kurulmuş bir parti olduğunu, partimizin de anayasa çalışmaları doğrultusunda HDP’yi ziyaret etmesinin gayet doğal olduğunu ifade ettik. Çünkü bir anayasa yapılırken toplumun tüm kesimlerinin desteğinin alınması önemlidir. Toplumsal uzlaşı esastır.

“SADECE BAŞÖRTÜSÜ TAKAN DEĞİL, TAKMAYAN İNSANLARIN DA…”

*Bir milletvekili olarak partimin bu politikasına destek verdiğimi ifade ettim. Bazı kesimler tarafından farklı bir yanlış algı oluşturulmaya çalışıldı. Sahte Twitter hesaplarından şahsımızla ilgili olumsuz algılar oluşturmaya gayret ettiler.

*Bir AK Parti milletvekilinin kendi partisinin politikalarını desteklemesi kadar doğal bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak benim için bir onurdur. Başörtü meselesinin anayasal güvence altına alınması ve toplumun bütün kesimlerini kapsaması çok önemlidir. Sadece başörtüsü takan değil, takmayan insanların da kendi düşündüklerini yaşayabilmesi çok önemlidir.

“VATAN BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

*AK Parti benim dünya görüşümü savunan bir partidir. Bir milletvekili olarak AK Parti’nin davranış ve söylemlerine göre hareket etmemiz de gayet makuldür. Benim mensup olduğum aile özellikle bölgenin irşadında kanaat önderliği yapmışlardır.

*Ben yoğun bir manevi ortamda yetişmiş biriyim. Tek millet, devlet, bayrak, vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bundan hiçbir zaman biz taviz vermedik, vermeyiz. Ülkemizin bölünmez birliği bizim için esastır.

*Özellikle duam bu vatan bu ülke için şehit olmaktır. Bu çizgide olan bir insanın özelikle bölücü yapıya destek veren birtakım insanlar tarafından sanki şehitleri ile dağdaki teröristler aynı kefeye konulmuş gibi bir basiretsizliğe girmek bizim için züldür.

*Hiçbir zaman düşünce olarak biz bu vatanın çocuklarına kurşun sıkan ile vatan için şehit olanın bir tutulması gibi bir söylem bizi kesinlikle rencide eder.

Cevheri, gazetecilerin sorularına da şöyle cevap verdi:

“MAHKEMELERİMİZ GEREĞİNİ YAPACAKTIR, YAPMALIDIR DA”

*Düşüncelerimin kesinlikle arkasındayım, hiçbir zaman taviz vermiyorum. Çünkü vatanımızın bölünmezliği konusunda kırmızı çizgilerimiz var. Kişiliğimizi bu topraklar üzerinde şekillendirdik…

*Partimin yaptığı doğrudur. HDP’nin meşrulaşmamasının temel nedeni bölücü örgüt ile arasına mesafe koymamasıdır. Siyasi Partiler Yasası’na göre kurulmuş olsa da TBMM’de faaliyet gösteren bir partinin özellikle devletimizin bölünmez bütünlüğü noktasında hassasiyetleri olması gerekiyor diye düşünüyorum.

*Buna aykırı bir davranış ve eylem içine girmişlerse yasalar gereğini yapmalıdır… Türkiye Cumhuriyeti’nde bağımsız mahkemeler vardır değerlendirecektir bu parti yasalara aykırı bir davranış içine girmişse mahkemelerimiz de gereğini yapacaktır, yapmalıdır da. (ANKA)