AKP’li Demiröz’den işsizlikle ilgili ilginç savunma

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz şehir buluşmaları kapsamında gittiği Elazığ’da ülke ekonomisine yönelik açıklamalarda bulundu. Ekonominin büyüdüğünü savunan Demiröz, “Sıkıntılarımız var ama Türkiye’nin ekonomisi, ihracatı, istihdamı ve üretimi hız kesmiyor. Her ne kadar işsizlik var deniliyorsa da fabrikalarda işçi arama durumundayız. Bazı arkadaşlarımız iş beğenmiyorsa onun da müsebbibi biz değiliz” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Şehir buluşmaları kapsamında Elazığ’a giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AKP İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi. Burada ekonomi ve işsizlikle ilgili açıklamalarda bulunan Demirör, ekonominin büyüdüğünü savundu.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ HIZ KESMİYOR”

Türkiye’nin son iki çeyrekte 7,3 ve 7,6 sırasında büyüyen dünyanın ikinci büyük ülkesi olduğunu belirten Demiröz, şunları söyledi;

*Sıkıntılarımız var ama Türkiye’nin ekonomisi, ihracatı, istihdamı ve üretimi hız kesmiyor. Gelecek yüzyıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın ifadesiyle de Türkiye’nin olacak. Türkiye, uzak doğusunda Avrupası’na ve Amerika‘sına kadar dünyanın her yerine ihracat merkezi haline gelecek.

*Bundan önce gelen engelleri hepiniz biliyorsunuz ama bundan sonra bu tür engeller gelse dahi Türkiye’yi kimse durduramayacak. Çünkü biz milletin içinden gelen ve millete kulak veren bir partiyiz.

*Bundan sonra da milletin sesini dinleyeceğiz. Ülkenin her köşesine hizmet götüreceğiz. Sıkıntılarımız olabilir ama bunu birlikte aşacağız.

“BAZI ARKADAŞLARIMIZ İŞ BEĞENMİYORSA MÜSEBBİBİ BİZ DEĞİLİZ”

Çalışan sayısının 31 milyona ulaştığını belirten Demiröz, şunları söyledi;

*Yunanistan’ın kışkırtmalarına bakmayın. Onlar İstanbul’un nüfusu kadar bir ülke ve sadece kendine verilen borcu ödememek için bazılarına yalakalık yapan kendi istikrarını tehlikeye sokan bir ülke. Biz o oyunlara gelmeyeceğiz.

*Kimin ne yaptığını, neden kışkırttığını iyi biliyoruz. Avrupa Birliği de artık dersini alacak. Türkiye’siz Avrupa Birliği’nin ne olduğunu pandemi sonrası gördüler, bundan sonra da görecekler. Bu sıra doğalgazla ilgili yaptığı akım kesilme durumlarından dolayı Avrupa’nın içine düştüğü durumu görüyorsunuz.

*Türkiye bu sorunların hiçbiriyle muhatap olmayacak. Ekonomideki bu büyüme devam edecek. 31 milyona ulaşan çalışan sayımız var. Bizim bölgemizdeki iller olan Antep, Malatya, Erzurum illerimizde organize sanayi bölgelerinde boş yer bulamıyoruz.

*Her ne kadar işsizlik var deniliyorsa da fabrikalarda işçi arama durumundayız. Bazı arkadaşlarımız iş beğenmiyorsa onun da müsebbibi biz değiliz. Herkes kamuya girmek istiyor. Kamuda çalışmak daha cazip geliyor.

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