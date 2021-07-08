AKP’li Elitaş’tan madenciye şok cevap: Ben sizden oy mu istedim

Uyar Madencilik’ten alamadıkları tazminatları için 15 yıldır mücadele eden Somalı madenciler, son kez sorunun çözümü noktasında 4 Temmuz günü aileleriyle birlikte otobüsle Ankara’ya hareket etmişti.

Seslerini duyurmak için Ankara’nın yolunu tutan madencilerin otobüsü Ankara girişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde eylem yapacakları gerekçesiyle polis tarafından durdurularak kente girişine izin verilmedi.

Kente girişleri engellenen madencilerden oluşan 5 kişilik heyet ise önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptı.

AKP’Lİ ELİTAŞ’TAN MADENCİYE ŞOK CEVAP: BEN SİZDEN OY MU İSTEDİM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ile görüşen madencilere “Haklarınızı verirsek, diğer madenlere emsal olur” yanıtı verildi.

Bakanlık yetkililerinden olumsuz cevap alan heyet daha sonra AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptı. Görüşme sırasında AKP’li Elitaş’ın verdiği cevaplar şok etkisi yarattı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tarafından aktarılan o görüşmede, mağdur madencilerden birisinin AKP’li Elitaş’a “Hakkımızı ödeyeceksiniz. AKP üyesiyim. Size oy verdim. Hakkımızı verin” ifadeleri kullandığı öğrenildi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın ise madenciye “Banane, banamı çalıştınız. Oy vermeseydin. Ben sizden oy mu istedim” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

AKP’li Elitaş’ın verdiği bu cevap, mağdur madencilerin tepkisine sebep oldu.

BU SEFERDE TBMM’YE YÜRÜŞYERİNE İZİN VERİLMEDİ

Elitaş ile yaptıkları görüşmeden beklemedikleri cevabı alan tazminat mağduru madenciler Ankara girişinden TBMM’ye yürüme kararı aldı.

Polis izinleri olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Bir emniyet görevlisinin Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile yaşadığı diyalog ise dikkatleri çekti.

Örgütlenme uzmanı Aksu’nun, “Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin bize vermiş olduğu yürüyüş hakkımızı kullanıyoruz” sözlerine bir emniyet görevlisi “Zorbalıkla usul olmaz. Başvurunuz var mı? Toplantı ve yürüyüşler izne tabidir. Şehirlerarası yollar için Anayasa mahkemesinin kararını kendinize göre yorumlayamazsınız. Böyle bir şey yok” cevabı dikkat çekti.

CHP’Lİ ÖZEL VE VEKİLLER MADENCİYLERE DESTEK VERDİ

TBMM yürüyüşleri polis tarafından engellenen tazminat mağduru madencileri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakıröz, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sorunun çözümü noktasında madencilerin yanında AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’yı aradı.

Madencilerin TBMM’ye yürüyüşlerinin engellendiğini, hak arama mücadelesinin kısıtlandığını ve yaşanan sıkıntıları anlatan CHP’li Özel, AKP’li Bostancı’dan sorunun çözümüyle ilgili uğraştıklarının ve madencilere bu konuda bir cevap verileceğinin sözünü aldığını ifade etti.

“ÖYLE BİR İNSAN NASIL GRUP BAŞKANVEKİLİ OLUYOR”

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın heyetteki bir madenciye sözlerinin kendilerini üzdüğünü ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

* Böyle bir kişi nasıl grup başkanvekili oluyor. Cumhurbaşkanın talimatı var. Cumhurbaşkanın talimatı dinlemeyen bir kişi nasıl grup başkanvekilliği yapıyor.

* İşçi arkadaşımız ‘Biz size oy verdik’ diyor, AKP’li Elitaş ‘Biz sizden oy mu istedik’ diyor. Bu nasıl bir şey. TBMM’yi temsil eden bir vekil bir işçiye karşı nasıl böyle bir kelime kullanabilir. İki bakan çıktı ‘Biz madencinin yanındayım’ dedi.

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soruyorum. Nasıl madencinin yanındasınız. Madencinin yanında olmadığını gördük. Bize izin versinler TBMM’ye yürüyelim ve Elitaş’a ‘Size verdiğimiz oyu geri almaya geldik’ diyelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vermiş olduğu torba yasayı Elitaş hangi gerekçeyle elinde tutuyor.

CHP’Lİ ÖZEL: YANDAŞLARIN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ YAPIYORLAR

TBMM’ye yürüyüşleri engellenen madencilerin her zaman yanında olduklarının altını çizen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu ifadelere yer verdi:

* 8 yıllık bir mağduriyet var. Meclis kapanmadan önce bu torba yasanın çıkması gerekir. Madenler anayasa göre devletindir. Kendi işletmesi lazım. Ama nedense hep kötü işletenlere veriliyor. Canlar gidiyor, gözler gidiyor ama ben karışmam diyor. Ödemem diyor. Böyle bir şey yok.

* Biz madencinin tarafındayız. Yürüyeceğiz derlerse onlarla birlikte yürürüz. AKP’ye inat, bu ülkede hak aranabileceğini, hakkın söke söke alınabileceğini Somalı madenciler gösterdi. Talepleri haklıdır. Eylem yöntemleri meşrudur. Sonuna kadar onların arkasındayız. Sayın Elitaş bunu örnek teşkil edeceğini söylüyor.

* Ben kendisine söyledim bunun böyle olmadığını. Çözmeyeceğiz demiyorlar. Ama zamana yayıyorlar. Gelecek sene Ekim ayından itibaren zaten bir zaman aşımı olacak. Yani bu işin buralarda çözümlenmesi lazım. Çok uzun süren bir mağduriyet var. Yaşanan sorunun çözümü için Naci Bostan’cıyı aradım. Sorunu ileteceğini ve madencileri arayacaklarını ifade ettiler.

* Eğer çözüm olmazsa bizde madencilerin direnişlerinin yanında yer alırız. Ben çok mağdur gördüm. Ancak bu kadar mağdur bir kitle kolay kolay karşılaşılacak bir kitle değil. 5 büyük müteahhitin vergilerini af edecek kanunu çıkarıyorlar. Yandaşların istediği her şeyi yapıyorlar. Ama dönüp bu işi çözmüyorlar.

* Soma’da yaptığımız düzenlemeden sonra 200 milyon lira para ödendi, Uyar Madencilik mağdurlarını talebi 25 milyon liradır. Diğer 200 milyon halledilmişken, bununda halledilmesi gerekir. Kanuni bir düzenleme olmazsa bu sorun çözülmez. Madenci arkadaşlarımızı üzmesinler.

MADENCİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

AKP’li Elitaş’tan bekledikleri cevabı alamayan ve TBMM’ye yürüyüşleri polis tarafından engellenen madencilerin Ankara’ya girişindeki bekleyişleri devam ediyor.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’dan gelecek cevabı bekleyen tazminat mağduru madenciler tepkilerini baretleri yere vurarak ve “İşçiler burada Soylu nerede” sloganları atarak gösterdiler.

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