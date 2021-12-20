AKP’li Elitaş’tan ‘vergi istisnası’ açıklaması: 18 milyon çalışanı kapsayacak

Asgari ücretlilere yapılması planlanan vergi istisnasının 18,5 milyon ücretli çalışanı kapsayacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretlilere yapılacak vergi istisnasının 18,5 milyon işçiyi kapsayacağını belirtti.

Gelir Vergisi ve Damga Vergisi’ tüm ücretli çalışanların asgari ücrete kadar olan tutarları için kaldırılacak.

Elitaş, “Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerini kapsayacak şekilde brüt asgari ücrete kadar olan kısım vergiden muaf olacak” dedi. Elitaş, vergi muafiyetinin devlete toplam maliyetinin 37 milyar 600 milyon TL olacağını belirtti.

VERİLEN SÖZ BOŞA DÜŞMÜŞTÜ

Meclis’e sunulan yasa teklifinin ilk haline göre, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi sadece asgari ücretin brüt tutarını aşmayanların ücretleri için kaldırılacaktı. Buna göre ‘asgari ücretli olarak çalışanların’ ücretleri gelir ve damga vergilerinden istisna tutulacaktı.

Ancak asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan yine Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmeye devam edilecekti.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Tüm işçilerin ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmında Gelir ve Damga vergileri kaldırıldı” açıklamasını yapmıştı. Verilen bu söz yeni yasa teklifiyle boşa düşmüştü.

Şimdi AKP bu düzenlemede geri adım attı. AKP’li Elitaş, “Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak” dedi.

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