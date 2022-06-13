AKP’li Eroğlu’ndan ilginç akaryakıt yorumu

Orman ve Su işleri eski Bakanı ve AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, her gelen zam öncesi ucuz akaryakıt almak için petrol istasyonları önünde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları görmezden geldi.

Müslüm EVCİ

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 89. Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı eski Et Balık Kurumunda yapıldı.

Toplantıda konuşan AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, 2002 yılı ile günümüzü karşılaştırdı.

“KRİZ DOLAYISIYLA İNSANLAR AKARYAKIT BULAMIYORDU”

“2002 yılından önce Türkiye’nin hali neydi bir hatırlayın” diyen Eroğlu, şöyle konuştu:

*Ben buradan gençlere seslenmek istiyorum; Basın mensuplarımız vasıtasıyla da tüm gençlerin bu konuyu bilmelerini istiyorum. O zaman IMF diye bir teşkilat vardı. Türkiye’yi o idare ediyordu. Başbakanlar onların önünde el pençe divan duruyordu.

*Ben bütün bürokrasiyi çok iyi bilen bir kişiyim. Neticede talimat verirlerdi. ‘Şu kanun çıkacak’ diye. Çünkü borç alan emir alır. 23,5 milyar dolar borç, bankalar İflas etmiş milyarlarca lira borcu bırakıp gitmişler. Bütün kurumların borçları bize kaldı.

*Biz iktidarı böyle bir dönemde ele aldık. O dönemde ciddi bir ekonomik kriz vardı ve bu kriz dolayısıyla insanlar akaryakıt bulamıyordu.

“DUA EDİN BOL AKARYAKIT ÇIKSIN”

Günümüzde her gelen zam öncesi ucuz akaryakıt almak için petrol istasyonları önünde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları görmezden gelen Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Uzaydan İstanbul’daki akaryakıt kuyruklarının çekildiğini biliyorum. Akaryakıt pahalı ama sebebi biz değiliz.

*Dua edin, bol akaryakıt çıksın. Bu bize dışarıdan geliyor. Az önce Ali Bey söyledi. 3 kat fiyatlar arttı. Doğalgaz aldı başını gitti. Ama Allah’a şükürler olsun geçmişte olduğu gibi akaryakıt kuyruklarının uzaydan fotoğrafı çekilmedi.

*Ben geçmişte eski Türkiye diyeceğim, kayın pederimle yolda gelirken benzin bitti. Bütün istasyonlara girdik benzin yok. İş makinesi var o bölgede ondan rica ettik bir miktar aldık Afyon’a böyle geldik.

“ESKİ TÜRKİYE’DE HASTANE VAR MIYDI?”

“Eski Türkiye’de Allah aşkına hastane var mıydı?” diyen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Ben İSKİ Genel Müdürü iken 5.30’da yola çıkardım. Ok Meydanı önünde 800-1000 kişi olurdu. Bir şey mi vardı derdim. Ok Meydanı SSK Hastanesi’nde sıra fişi almak isteyenler derlerdi.

*Sabahın köründe… SSK hastanesi vardı devlet memuru gidip muayene olamaz. Devlet Hastanesi var SSK’lı gidemez. Buraları hiç kimse birleştiremez dediler.

*Recep Tayyip Erdoğan dedi ki ‘isteyen istediği hastaneye gidecek, isteyen istediği eczaneden ilaç alacak.’ Dünyada yok böyle. Bu kıymeti bilelim. Eksik olabilir. Randevular konusunda eksiklikler olabilir. Düzeltilir onlar basit.

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