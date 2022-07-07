AKP’li eski başkan isyan etti: Kapı kapı gezip ‘AKP’ye oy vermeyin’ diyeceğim

AKP Karatay İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı olduğunu söyleyen bir besici, “İnşaat mühendisiyim, şu şekle bak. Ben bu hale düşecek adam değildim. Ben AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptım, 38 yaşındayım. Şerefim namusum üzerine yemin ediyorum ki AK Parti’ye bir daha oy vermeyeceğim. Kapı kapı dolaşıp zile basacağım ‘oy vermeyin’ diye” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Selçuklu Belediyesi Kurbanlık Pazarı’nda besicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

“HAYVANLARI SATIP HAYVANCILIĞI BIRAKACAĞIM”

Ekici’ye dert yanan bir besici, “Başkanım, benim son senem. Ben, hayvanları satıp hayvancılığı bırakacağım. Artık kim yaparsa yapsın. Gitsin eti de ithalat yapsın. Herkesi tehdit ediyor ya, ithal, ithal. Bunu da ithal etsin bakalım” dedi.

“AK PARTİ’YE BİR DAHA OY VERMEYECEĞİM”

AKP Karatay İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı olduğunu söyleyen Veysi Tunç isimli bir besici ise, bir daha AKP’ye oy vermeyeceğini ve kapı kapı gezerek vatandaşların da oy vermemesi için mücadele edeceğini ifade etti. Veysi Tunç isimli besici, şunların söyledi:

*İnşaat mühendisiyim, şu şekle bak! Ben bu hale düşecek adam değildim. Ben AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptım, 38 yaşındayım. Şerefim namusum üzerine yemin ediyorum ki AK Parti’ye bir daha oy vermeyeceğim.

*Ak Parti için kapı kapı zile bastım. Şu an tekrar kapı kapı dolaşıp zile basacağım ‘oy vermeyin’ diye. Koca Türkiye’deki şeker fabrikaları, rahmetli Özal’ın kurduğu şeker fabrikalarının hepsini sattı, yedi bitirdi.

*Dışardan herkes bunun farkında ama kimse konuşamıyor. Kim nereden geldi, nereye gidiyor herkes bunların farkında. Artık Türkiye’de cahil yok.

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