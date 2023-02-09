AKP’li eski vekil depremde yaşamını yitirdi

Merkez üssü Kahramanaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki deprem büyük yıkımlara neden oldu.
Erzurum önceki valilerinden ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Celalettin Güvenç’in kardeşi Kahramanmaraş eski milletvekilli Sıtkı Güvenç de yaşanılan depremin enkazında kaldı.
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İçişleri komisyon başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in kardeşi Sıtkı Güvenç’in enkaz altında hayatını kaybettiğini duyurdu.;
Üstün, “24. Dönem Kahramanmaraş milletvekili değerli dostum Sıtkı GÜVENÇ beyi de depremde kaybettik.. Mekanı cennet olsun… Allah gani gani rahmet eylesin…” dedi.