AKP’li eski vekil Ekrem İmamoğlu’na saldırdı





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları dün deprem bölgesinde hareket edip incelemelerde bulunmuştu. Bugün de incelemelerini sürdüren heyette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş’ta AKP eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun sözlü saldırısına uğradı.

Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na bağırarak “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” dedi.

Tepkilere “tamam tamam” diyerek karşılık veren Ekrem İmamoğlu çevresindekileri de sakinleştirmeye çalıştı. Reyhanlıoğlu’na “Abla sen normal değilsin” diyen İmamoğlu bölgeden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

NURSEL REYHANLIOĞLU KİMDİR?

Nursel Reyhanlıoğlu, 3 Mart 1968 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. AKP’nin kuruluşundan itibaren aktif görev alarak, Kahramanmaraş il Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 26. dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.