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21 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineAKP'li Faruk Çelik'e yurttaştan olay tepki! "20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi...

AKP’li Faruk Çelik’e yurttaştan olay tepki! “20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi çıkacaksınız?”

Alaturka Online
Alaturka Online

AKP’li Faruk Çelik’e yurttaştan olay tepki! “20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi çıkacaksınız?”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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