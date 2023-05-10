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10 Mayıs 2023
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AKP’li gençlerden tepki çeken video

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP Artvin Gençlik Kolları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişinin yer aldığı bir binanın depremle yıkılmasını tasvir eden ve ardından  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aktarıldığı bir video yayınladı.

Video, 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, on binlerce vatandaşın evsiz kaldığı deprem felaketiyle dalga geçtiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki topladı.

HASARLI BİNALARA ERDOĞAN POSTERİ ASILMIŞTI

6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı binaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde “Doğru Zaman Doğru İnsan” yazılı pankart asılmıştı.

Erdoğan’ın posterlerinin depremden hasar görmüş camilere, okullara, binalara, tarihi kale ve surlara asılması tepki toplamıştı.

Alaturka Online
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