AKP’li genel müdürün ‘denetledik’ dediği silolar yerle bir oldu

Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde adeta taş taş üstünde kalmadı.

Çok sayıda kamu kurumunun da zarar gördüğü ilçenin Kurudere semtindeki Tarım Kredi Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi’ne ait 14 silodan içinde mısır bulunan koni şeklindeki 12 silo patlayarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Dikdörtgen mimarili iki silo ise hasar gördü.

Here biri bin 200 ton kapasiteli silolardaki mısır ve buğday çevreye yayıldı.

AKP’Lİ GENEL MÜDÜR “DENETLEMİŞ”

Patlama nedeniyle milyonlarca TL’lik hasar gören siloların 3 dönem AKP Kütahya milletvekilliği yapan Tarım Kredi iştirakı TK LİDAŞ’ın Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay tarafından geçtiğimiz yılın 28 Temmuz günü ziyaret edilip, lisans koşullarına uygunluğunun denetlendiği ortaya çıktı.

Kinay ziyaret sırasında silolar önünde yetkililerle çekilen fotoğrafı etiketlediği sosyal medya hesabında “TK LİDAŞ Gaziantep Nurdağı silolarını ziyaret ederek personeliyle birlikte verimli bir değerlendirme yaptık. Silolarımızın lisans koşullarına uygunluğunu denetleme imkanı bulduk. Bu yıl silolarımızın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Allah’a verdiği bereket için sonsuz şükürler” mesajını paylaşmıştı.

Genel müdürün lisans uygunluğunun denetlendiğini belirttiği siloların depreme dayanıklığıyla ilgili bir eksiklik belirlenip, belirlenmediği, belirlenmişse giderilip giderilmediği ve lisans koşullarına uygun siloların neden yerle bir olduğu yanıt bekleyen sorular olarak gündeme geldi.

MISIR VE BUĞDAY KAMYONLARLA SAĞLAM DEPOLARA TAŞINIYOR

LİDAŞ Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Nurdağı Şube Müdürlüğü’ndeki her biri bin 200 ton kapasiteli 14 silodan 12’si patladı.

Tam dolu olduğu öğrenilen koni şeklindeki 12 silodan birçoğunun çelik konstrüksiyon ile zemin bağlantılarının yapıldığı, buğday dolu dikdörtgen mimarili olarak inşa edilen, en az hasarın gördüğü iki silonun ise zemine beton temel ile monteli olarak yapıldığı ortaya çıktı.

Depolardaki patlama nedeniyle bir bölümü karışan mısır ve buğday kamyonlarla Şanlıurfa TMO depolarına taşınmaya başlandı.

Bu arada, Resmi Gazetede yayınlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hububat Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği’nin 20 maddesinde, lisanslı depolardaki ürünün hırsızlık, yangın, duman, deprem, dahili su basması, sel ve terör olaylarında zarar görme ihtimaline karşı sigorta zorunluluğu getirildiği hatırlatılırken, bu kapsamda söz konusu ürünlerden oluşan zararın sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiği belirtildi.