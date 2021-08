AKP’li Göksu’ya sel bölgesinde vatandaş tepkisi: Her şeyi duymazdan, görmezden gelin, biz hepsini biliyoruz

AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sel bölgesi Bozkurt’ta vatandaş tepkisiyle karşılaştı. Yakınını kaybeden bir vatandaşın, “Siz konuşmak istemiyorsunuz. Önce onlar sonra müteahhit. Hepsi suçlu. Siz konuşmayın, siz görevinizi yapın. Siz susmayı deneyin. Sustukça acılarımız çoğalsın. Her şeyi görmezden, duymazdan gelin. Her şeyi gelin her şeyi. Biz hepsini biliyoruz” diye tepki göstermesi üzerine Göksu, alanı terk etti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Kastamonu’da selin vurduğu Abana, Bozkurt ve Devrekani’yi ziyaret etti.

Bozkurt ilçesinde selde yakınını kaybeden bir vatandaşın yanına yaklaşan Göksu, tepkiyle karşılaştı.

“HER ŞEYİ GÖRMEZDEN, DUYMAZDAN GELİN, BİZ HEPSİNİ BİLİYORUZ”

Vatandaş, Tevfik Göksu’ya, “Siz konuşmak istemiyorsunuz. Önce onlar sonra müteahhit. Hepsi suçlu. Siz konuşmayın, siz görevinizi yapın. Siz susmayı deneyin. Sustukça acılarımız çoğalsın. Her şeyi görmezden, duymazdan gelin. Her şeyi gelin her şeyi. Biz hepsini biliyoruz” diye tepki gösterdi.

ALANDAN AYRILDI

Tevfik Göksu ise, “Allah’a emanet, görüşürüz” cevabı vererek vatandaşın yanından ayrıldı.

