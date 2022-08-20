AKP’li Gül Çitil Okur: Ülkemizde kriz yok, markete gidiyoruz sepeti dolduruyoruz

AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’un ekonomik kriz ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. Okur, “Bizim ülkemizde kriz yok. Markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz” sözleriyle tepki çekti.

AKP Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur’un ekonomik kriz ile ilgili katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

“BİRAZ DA VATANDAŞ DEVLETİNE SAHİP ÇIKSIN”

Vatandaşın hayat pahalılığı yaşamasına ilişkin konuşan Okur, “Serbest piyasa çalışmaları içerisinde bizler devlet olarak, AK Parti hükümeti olarak üstümüzde düşen tarafı elimizden geldiğince kolaylaştırmayı, haklarımızdan vazgeçmeye, devletin yaptığı çalışmalarda yapabileceğinin en güzel çalışmaları yapmaya özen gösteriyoruz. Ancak biraz da vatandaşın milletine, devletine, hükümetine sahip çıkması lazım” dedi.

“VİCDANSIZLAŞIYORLAR”

Ürünlerin yüksek fiyattan satılmasını piyasaya bağlayan Okur, “Gönlüyle arası yol açılırsa insanlar biraz daha vicdansızlaşıyorlar. Bir ürününün piyasa satışı varken 10 katı satılması insanların ticari ahlakıyla ilgili olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“DÖKE SAÇA KULLANIYORUZ”

Yurt dışından örnekler veren Okur, “Birebir yurt dışında yaşayan aile fertlerimiz var. Biri İngiltere‘de aynı anda iki ürünü alamadığını söylüyor. Başka bir tanesi Amerika‘da yaşayan yakıt kuyruğuna girdiğini söyledi. Bizim ülkemizde bunun gibi krizler yok. Markete gidiyoruz, sepeti istediğimiz kadar dolduruyoruz. Bir yasağımız yok, bir engelimiz yok. İnsanların algıya kapılarak kirli bilgiler üzerinde bu yolda yürümesi bize zarar veriyor. Türkiye’de şu an böyle bir sıkıntımız yok. Her türlü kaynağı döke saça kullanıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Konya’da bir tepki de AKP’li Usta’ya: Sizden kimse memnun değil İlginizi Çekebilir AKP’li belediye dar gelirli için alınan arsaları parsel parsel satışa başladı