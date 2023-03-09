AKP’li il başkanı görevinden istifa etti

Zabun, AKP İl Başkanlığı’ndaki toplantı salonunda yaptığı konuşmada, 2014’de başkanlık görevine başladığını söyledi.

Başkanlık görevi sürecinde sevinçleri, üzüntüleri Ispartalılarla birlikte yaşandığını belirten Zabun, “Ülke ve Isparta olarak karşı karşıya kaldığımız meşakkat ve güçlükleri birbirimize yaslanarak aştık. Kimi hemşerilerimiz ile omuz omuza yürüdük. Birçok hemşerilerimiz, dili dualı nenelerimiz alnı secdeli büyüklerimiz yürekten gönderdiği dualarıyla bize destek oldular.” dedi.

Zabun, 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için başkanlıktan istifa ettiğini ifade etti. (AA)