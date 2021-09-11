AKP’li il başkanı ve yardımcısı arasında ‘para krizi’

AKP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Bedirhan Akyol, il başkanı Muhammed Şerif Aydın’ın, genel merkezden partinin ihtiyaçları için gönderilen 243 bin TL’ye kendi ihtiyaçları için kullandığı iddia etti.

Evren DEMİRDAŞ

Diyarbakır’ın yerel bir gazetesine konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bedirhan Akyol, AKP Diyarbakır il Başkanı Muhammed Şerif Aydın’ın, Parti Genel Merkezi’nden partinin ihtiyaçları için gönderilen 243 bin TL’yi kendi hesabına geçirerek kişisel harcamaları için kullandığını iddia etti. Akyol, durumu fark etmesinden sonra AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e bir şikayet dilekçesiyle bildirdi.

“PARAYI İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANDIĞINI İFADE ETTİ”

Akyol, partisinin 6 Temmuz 2021’de AKP Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanlığının ihtiyaçlarını gidermesi için gönderdiği 243 bin TL’nin akıbetini dilekçesinde şu sözlerle anlattı:

“Gönderilen bu paranın 1 Ağustos 2021 tarihine kadar gelmiş olan parti giderlerinin ödemelerinin yapılmasında kullanılmak üzere bankaya para çekmeye gittiğimde, parayı çekemeyeceğimizi, yetkisiz olduğumuzu banka bize ifade etmiştir. Bunun üzerine İl Başkanı Şerif Aydın’ı arayarak, Genel Merkezi’in gönderdiği paranın ödemelerde kullanılmak üzere çekmek istememe rağmen parayı çekemediğimi ifade ettiğimde cevap olarak, 5 aydır İl Başkanlığı görevine geldiğini hiçbir iş yapmadığını, paraya ihtiyacı olduğunu ve bu parayı kendi ihtiyaçları için kullanacağını ifade etti. Sonra bankadan sorduğumda ekli dekonttanda görüleceği üzere paranın Mehmet Şerif Aydın tarafından 243 bin TL çekilmiş olduğu görülmüştür.”

“YANLIŞ BİR ANLAŞILMA VAR”

İddialara ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan AKP Diyarbakır il Başkan Yardımcısı Bedirhan Akyol iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi. Akyol, “Böyle bir şey yok bir yanlış anlaşılma olmuş. Kim böyle bir şey söylüyorsa doğru değildir. Bu belgeyi kimden aldın ancak bu yalandır. Sonrasında haber geri çekildi yanlış bir anlaşılma var öyle bir şey yoktur. Öyle bir şey olursa zaten genel merkez bizden çok daha iyi biliyor nedir neyin nesidir olduğunu. Beni bu gazeteciye karşı herhangi bir açıklamam olmadı” diye kaydetti.

“KENDİSİNE DESTEK OLMADIĞIMIZ İÇİN BÖYLE BİR İFTİRA İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK”

İl Başkan Yardımcısının yapmış olduğu iddialara ilişkin konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın, gelen parayı şahsi ihtiyaçlarına harcadığı iddiaları yalanladı. Aydın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Genel merkez her partiye 6 ayda bir ödenek gönderir. 250 bine yakın para İl başkanlığı hesabına yatırıldı. Bu para partinin masraflarında kullanılmak üzere çekildi. İl Başkan yardımcımız müteahhitlik işleriyle uğraşıyor. Kendisine destek olmadığımız için böyle bir iftira ile karşı karşıya kaldık. Partinin giderleri il başkanı tarafından karşılanır. Partinin gönderdiği ödenekler il başkanı kişisel ihtiyaçları için karşıladığı iddiası soyut bir iftiradan ibarettir. Parti giderleri ve masraflar bellidir”

“RANT ÇEVRELERİNİN KUYRUĞUNA BASTIĞIMIZ BU İDDİALARLA KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ”

Genel merkez tarafından gönderilen paranın kendisi tarafından çekildiğini doğrulayan Aydın, “Tabi ki gelen parayı AK Parti İl Başkanı çekecek, bunun kadar doğal ne olabilir ki. Rant çevrelerinin kuyruğuna bastığımız için bu iddialarla karşı karşıya kalıyoruz. Söz konusu hadise bir iki ay önce yansıtılan bir hadisedir. Konudan genel merkezin haberi var. Genel merkez söz konusu kişiyle alakalı işlem yapmamızı talep etti. Bu şahsın partiye zarar verdiği, partiyi kasıtlı bir şekilde dayanaksız beyanlarla yıpratmaya çalıştığı ve beklentilerinin karşılanmadığından dolayı bu kirliliği oluşturduğuna genel merkez vakıf. Geçtiğimiz gün Yönetim kurulumuz toplanarak bir takım revizyon kararı aldı. Bu revizyon çalışmaları öğrenilince yalan ve karalamaya başladılar. Gönderilen parayı kesinlikle kişisel çıkarlarım için kullanmadım, partinin çalışmalarında kullandım. Bizim kendimizden ve abdestimizden şüphemiz yok. Bunlara karşı eyvallah etmeden yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP’li Belediye Başkanından kayyumlar hakkında usulsüzlük iddiaları